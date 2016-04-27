RIZA SARRAF'IN VİLLASINA KEPÇE!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri tarafından köşkün arka cephesinde bulunan 61 metre genişliğindeki üç katlı yapıyı yıkılmaya başlandı
Amerika'da tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf'ın (Reza Zarrab) Kandilli'deki villasının kaçak kısımlarının yıkımına başlandı.
Rıza Sarraf'ın Kandilli'de aldığı ve yanına yaptığı inşaat nedeniyle tartışmalara konu olan villası için belediye ekipleri harekete geçti.
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