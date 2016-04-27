

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri tarafından köşkün arka cephesinde bulunan 61 metre genişliğindeki üç katlı yapıyı yıkılmaya başlandı



Amerika'da tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf'ın (Reza Zarrab) Kandilli'deki villasının kaçak kısımlarının yıkımına başlandı.



Rıza Sarraf'ın Kandilli'de aldığı ve yanına yaptığı inşaat nedeniyle tartışmalara konu olan villası için belediye ekipleri harekete geçti.