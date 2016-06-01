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rıza sarraf davasının savcısı bharara'dan yeni belgeler

RIZA SARRAF DAVASININ SAVCISI BHARARA'DAN YENİ BELGELER

Rıza Sarraf'ın dün mahkemeye yaptığı kefaletle serbest kalma başvurusu üzerine, Başsavcı Bharara, mahkemeye bugün ek belge sunma başvurusunda bulundu.

Tarih : 01 Haziran 2016, 09:39
Puan Ver : Rıza Sarraf Davasının Savcısı Bharara'dan Yeni Belgeler(6/10)5


ABD'de tutuklu bulunan Rıza Sarraf'ın kefaletle serbest kalma başvurusu üzerine, Sarraf hakkında iddianameyi yazan New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara, bugün mahkemeye yeni bir dilekçe başvurusunda bulundu.



Reza Sarraf'ın avukatı Benjamin Brafman, salı günü mahkemeye bir dilekçe vermiş, 10 milyon doları nakit, 40 milyon doları da tahvil olmak üzere 50 milyon dolarlık kefalet karşılığında serbest bırakılma talep etmişti.



Kaçma riski olduğu, bunu sağlayacak ekonomik gücü ve siyasi ilişkileri olduğu gerekçesiyle Sarraf'ın kefaletle serbest bırakılmasına karşı çıkan New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara da, bu gelişme üzerine bugün mahkemeye yeni bir dilekçe başvurusunda bulundu.



Başsavcı Bharara, bugün yerel saat ile 14.00'a kadar mahkemeye ek belge sunma talebinde bulunduğunu duyurdu.  Bharara'nın mahkemeye sunacağı dilekçenin, davaya bakan Richard Berman tarafından kabul edilmesi bekleniyor.



Başsavcı Bharara, kara para aklama, dolandırıcılık ve İran'a uygulanan ABD yaptırımlarını delme suçlarını işlediğini iddia ettiği Sarraf için 75 yıl hapis cezası istiyor ve kefalet karşılığında serbest bırakılmasına karşı çıkıyor.








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