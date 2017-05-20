RIZA KOCAOĞLU VE İREM SAK BİRLİKTE Mİ?
Bir süredir birlikte oldukları konuşulan Rıza Kocaoğlu ve İrem Sak'ın, Taksim'deki bir otelde düzenlenen partide samimi bir şekilde eğlendikleri iddia edildi.
Rıza Kocaoğlu ve İrem Sak'ın, Pera Center Otel'de düzenlenen özel bir partide, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendikleri iddia edildi. Gecede, Kocaoğlu'na arkadaşı Barış Falay, Sak'a ise ‘İçerde' dizisinde rol alan Damla Colbay eşlik etti.
Rıza Kocaoğlu İçerde dizisinde Davut karakterini canlandırıyor.
Bir odada düzenlenen VIP partide samimi bir şekilde oldukları ve kısa bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Sak ve Kocaoğlu, 10 dakika arayla otelden ayrıldılar. Aşk sorularını yanıtsız bırakan ikiliden Kocaoğlu, taksiyle gitmeyi tercih ederken, Sak, arkadaşıyla birlikte minibüse binerek mekandan ayrıldı.
kaynak:türkiyegazetesi
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar