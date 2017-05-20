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rıza kocaoğlu ve irem sak birlikte mi?

RIZA KOCAOĞLU VE İREM SAK BİRLİKTE Mİ?

Bir süredir birlikte oldukları konuşulan Rıza Kocaoğlu ve İrem Sak'ın, Taksim'deki bir otelde düzenlenen partide samimi bir şekilde eğlendikleri iddia edildi.

Tarih : 20 Mayıs 2017, 16:13
Puan Ver : Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?(8/10)9


Rıza Kocaoğlu ve İrem Sak'ın, Pera Center Otel'de düzenlenen özel bir partide, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendikleri iddia edildi. Gecede, Kocaoğlu'na arkadaşı Barış Falay, Sak'a ise ‘İçerde' dizisinde rol alan Damla Colbay eşlik etti.

Rıza Kocaoğlu İçerde dizisinde Davut karakterini canlandırıyor.

Bir odada düzenlenen VIP partide samimi bir şekilde oldukları ve kısa bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Sak ve Kocaoğlu, 10 dakika arayla otelden ayrıldılar. Aşk sorularını yanıtsız bırakan ikiliden Kocaoğlu, taksiyle gitmeyi tercih ederken, Sak, arkadaşıyla birlikte minibüse binerek mekandan ayrıldı.



 



kaynak:türkiyegazetesi








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