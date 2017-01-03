Sokakta Kimse Kalmasın Projesi
Sosyal Medya Paylaşımları Başınıza Bela Olabilir
Trump Kuzey Kore Liderine Yanıt Verdi
Memurun Zamlı Maaşları Belli Oldu
Bu Besinler Vücut Isısını Yükseltiyor
Rıza Çalımbay'dan Eto'o Açıklaması!
Kargolara Terör Takibi Gelecek!
Ohal'in 3 Ay Uzatılmasına Yönelik Karar Bu Hafta...
Meteorolojiden 5 İlde Buzlanma Ve Don Uyarısı
Teröristin Fotoğrafını Görenler, İstanbul'da Polisi İhbar Yağmuruna Tuttu!
Yunanistan'a Kaçan Darbeci Askerlerle İlgili Flaş Gelişme!
Yılın Son Ayında Pkk'ya Ağır Darbe
Zuhal Topal'da Büyük Yüzleşme!
İhtiyaç Kredisi Kullanacaklara 7 Tavsiye
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye Seyahat Uyarısı
Juventus, Rincon'u Transfer Etti
Başbakan Yıldırım'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Suikast Uyarısı
Reina Katliamının El Bab'la Bağı Var
Reina'ya Saldıran Teröristin Eşinin İlk İfadesi Ortaya Çıktı
Başın Sol Tarafı Neden Ağrır?

rıza çalımbay'dan eto'o açıklaması!

RIZA ÇALIMBAY'DAN ETO'O AÇIKLAMASI!

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, transferde adı Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımlarla anılan Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun durumunun bir an önce belli olması gerektiğini söyledi.

Tarih : 03 Ocak 2017, 13:47
Puan Ver : Rıza Çalımbay'dan Eto'o Açıklaması!(5/10)2


Rıza Çalımbay, takımının kamp yaptığı Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Deneyimli teknik adam, Eto'o konusundaki kararın kendisi ile fazla ilgili olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:



Eto'o transfer olacaksa bir an önce gitmeli. Çünkü ara çok kısa. Gidecek mi kalacak mı, onunla uğraşacak durumda değiliz. Gidecekse gidecek, kalacaksa kalacak. Bana göre her şey Eto'o'ya bağlı. Eto'o gitmek istiyorsa, yönetim de 'okey' veriyorsa, yapacak bir şeyimiz yok. Bu kararı bir an önce yönetim ve Eto'o'nun vermesi gerekiyor. Bir oyuncu gitmek istiyorsa ve zorla tutarsak olmaz. Kafa olarak tamamen burada olması gerekiyor.



Eto'o ile yaptıkları konuşmalarda, Kamerunlu futbolcunun gitme talebi olmadığını da hatırlatan Çalımbay, "Takımdan ayrılmak istediği yönündeki haberleri ben de gazetelerden okuyorum. Belki futbol hayatını çok iyi bir yerde tamamlamak istiyordur, bunlar olabilir. Ancak devam eden bir mukavelesi var." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:fanatik








Etiketler: Rıza  Çalımbay  Dan  Eto  O  Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER