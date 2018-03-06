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Rıza Çalımbay maç sonu patladı: Bu takımı ben kurmadım

RIZA ÇALIMBAY MAÇ SONU PATLADI: BU TAKIMI BEN KURMADIM

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2-0 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından, "Bu takım benim kurduğum takım değil" dedi.

Tarih : 06 Mart 2018, 00:50
Puan Ver : Rıza Çalımbay Maç Sonu Patladı: Bu Takımı Ben Kurmadım(10/10)6

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Golden önce faul olduğunu belirten Çalımbay, "Maçın ilk yarısı olsun, ikinci yarısı olsun, denge vardı. Hiçbir şey yoktu. Hatta hamle yaparken giren arkadaşlarla maçı kazanalım diye düşündük. Faul beklediğimiz anda gol yedik, beklemediğimiz bir anda. Bizimkiler pozisyona girse de değerlendiremedi, gol sıkıntımız var. Evimizde 4 maçta 1 gol attık, onu da Burak atmış, deplasmanlarda 4 gol attık, 3'ünü Burak atmış. Bugün de aynı şeyi yaşadık." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ SON YILLARIN EN İYİLERİNDEN"

Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu vurgulayan teknik adam, "Karşımızdaki takım son yılların en iyi takımlarından biri. Boş bırakırsınız, dikkat etmezseniz böyle cezayı yersiniz. Defansımızın daha dikkatli olması gerekiyordu." diye konuştu.

Transfer istediğini ve gerçekleşmediğini söyleyen antrenör, "Biz bu takıma geldiğimizde belli bir şey gördük. Takımı aldıktan sonra da ilk yarı sonunda iyi bir yere getirdik ve bazı isteklerimiz oldu. Bu takım benim kurduğum bir takım değil ama bu bir mazeret de değil. Ancak takviye şart. Önce kulübümüz dedik ve bu kadroyla devam ettik. Şanssız başladık ve 5 beraberlik aldık, bunların 3 tanesini kazanmamız gerekiyordu. Penaltı kaçırdık, Göztepe maçı 5-0, 6-0 bitecekken berabere bitti, Konya maçının sonunda gol yedik. Şans bize gülmedi." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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