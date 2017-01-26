

"OSMANLISPOR MAÇI DEĞİŞMEYECEK GİBİ GİDERKEN DEĞİŞTİRDİK"







Ligin ikinci yarısına istedikleri gibi başladıklarını ifade eden Rıza Çalımbay, "Oynadığımız iki maçı da iyi şekilde bitirdik. Futbolcu arkadaşlarımız mükemmel şekilde oynadılar. Osmanlıspor maçı değişmeyecek gibi giderken, oyunu değiştirebildik. Çok önemli bir maç oynayacağımızı maçtan önce de konuşmuştuk. Maçı ne olursa olsun bırakmayacağımızı konuşmuştuk. Sonradan oyuna giren arkadaşlar da çok iyi oynadılar. Tek amacımız mükemmel istikrarımızı sürdürmek. Hedefimiz ilk 10 içerisinde olmak. Önümüzdeki yıl için düşüncelerimiz çok farklı. Ben oyuncularımdan çok mutluyum. 2 maçla bitmiyor, daha çok maç oynayacağız. Ligin altı üstü çok karışık. Takımlar çok transfer yaparak güçleniyor. Her maç herkes için çok zor olacak. Biz de bunu biliyoruz ve buna göre önlemimizi aldık. Ona göre transfer yaptık. Salih'le başladık. O da Osmalıspor maçında çok iyi performans sergiledi. Sandro olsun diğer transfer olsun onlarda oynayacak. Önemli olan iyi oyunumuzu devam ettirmek. Özellikle taraftarımızın Osmanlıspor maçında mücadelenin sonuna kadar takımını desteklemesi çok önemliydi. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Tek amacımız hak ettiğimiz yere gelmek" şeklinde konuştu.



"ALANYASPOR MAÇINDA KENDİ SAHAMIZDA KAYBETMEK İSTEMİYORUZ"







Alanyaspor'u Beşiktaş maçında izlediğini belirten Çalımbay, "Onlar da bir çıkış yakalamak istiyor. Sahamızda kaybetmek istemiyoruz. Maçın kolay geçmeyeceğini de biliyoruz Osmanlıspor maçının üstünde bir mücadele göstermek zorundayız. Ben taraftara güveniyor ve inanıyorum. Tribünleri doldurmak istiyoruz. Onların desteğiyle mücadeleden iyi bir sonuç elde ederiz diye düşünüyorum" diye konuştu.



"TAKIMIN BAŞINA GELDİKTEN SONRA KRİTİK MAÇLAR KAZANDIK"



Takımın başına geldiğinde Antalyaspor'un sonuncu olduğunu belirten Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Çok kritik maçlar kazandık. Hedefimiz ilk olarak ilk 10 içerisinde yer almak. Rizespor ve Beşiktaş maçında aldığımız sonuçlarla herkes kırıldı. Biz nereden geldiğimizi biliyoruz. Benim düşünce bu takım ilk 10 içerisinde olacak. İlk 10'un içinde oluruz diye düşünüyorum. Hedefimiz seneye çok iyi takviyelerle daha üst sıralara oynamak" ifadelerini kullandı.



"BULUNDUĞUMUZ YERİ KAYBETMEK İSTEMİYORUZ"







"Gidebilirsek iyi olur. Yol uzun, emek vermek gerekiyor. Bulunduğumuz yeri kaybetmek istemiyoruz. Kaybetmemek için çalıştığımızın 5 katı çalışmamız gerekiyor. Çok kolay bir durum değil. Bütün takımlar birbirine önlem alıyor. Onun için de her takımın maçlarını izliyoruz. Nasıl oynayacağımızı tespit ediyoruz. Maça çıkıp baştan sona kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Bütün takımlarla dostuz. Biz sahada gerekli mücadeleyi yaparız. Bütün takımlar bizim dostumuz. Herkes kazanmak istiyor."



"ETO'O'NUN TRANSFER KONUSU KAPANDI"







Eto'o'nun transfer konusunun kapandığını dile getiren Rıza Çalımbay, "Eto'o ile ilgili konu kapandı. Bundan sonra da bir şey olacağını sanmıyorum. Onu konuşmaya gerek bile yok. 3 tane yaptığımız transfer var. Onların yanına 2 transfer daha yapmak istiyorduk. Ama dondurduk. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama bir tane yurt dışından oyuncu gelebilir" şeklinde konuştu.







kaynak:sabah