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RİYAD HEYETİ: SURİYE BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE KATILMIYORUZ


RİYAD HEYETİ: SURİYE BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE KATILMIYORUZ
Tarih : 29 Ocak 2016, 12:33
Puan Ver : Riyad Heyeti: Suriye Barış Görüşmelerine Katılmıyoruz(8/10)8


Riyad heyeti, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan iyi niyet adımlarının gelmediğini söyledi.



Riyad heyeti, bugün başlaması planlanan görüşmelere katılmak için Suriye ordusunun düzenlediği hava saldırılarını sonlandırmasını önkoşul olarak BM'ye iletiyordu.



Riyad'da oluşturulan Yüksek Müzakere Komitesi üyesi George Sabra, "Kesinlikle Cenevre'ye gitmeyeceğiz. Cenevre'de de bizi temsil eden bir heyet olmayacak" dedi.



Heyetin bir diğer talebi ise BM'dendi. Cenevre'de muhalif grupları sadece Riyad heyetinin temsil etmesini isteyen grup, BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Stefan De Mistura'dan tatmin edici bir yanıt alamadıklarını ifade etti.



Reuters haber ajansına konuşan bir Riyad heyeti yetkilisi, taleplerinin bir-iki gün içerisinde karşılanması halinde Cenevre'ye gidebileceklerini belirtse de bu olasılığı 'son derece düşük' olarak niteledi.



DE MİSTURA: BİRKAÇ GÜNE BAŞLAYABİLİR



Planlanan Cenevre görüşmeleri öncesindeki bir haftalık süreçte başta Lazkiye olmak üzere Suriye'nin batısı ve güneyinde ilerleyen Esad yönetimi, müzakerelere hazır olduğunu ifade etmişti.



BM Özel Temsilcisi De Mistura, taraflar arasında dolaylı müzakerelerin başlatılmasını talep ediyor.



ABD ve İngiltere'den de Riyad heyetine Cenevre görüşmelerine katılmaları yönünde çağrılar yapıldı.



De Mistura'nın ofisi tarafından gönderilen bir video mesajda ise Mistura'nın görüşmelerin birkaç gün içerisinde başlamasını ümit ettiği ifade edildi.








Etiketler: Riyad  Heyeti  Suriye  Barış  Görüşmelerine  Katılmıyoruz    haber

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