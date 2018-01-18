Türkiye Futbol Federasyonu, tüm faaliyetlerini bir merkezde toplama vizyonunun bir parçası olacak olan Futbol Vadisi'nin yükselmeye başladığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, tüm faaliyetlerini bir merkezde toplama vizyonunun bir parçası olacak olan Futbol Vadisi'nin zemin iyileştirme çalışmalarının başladığını, kamp merkezi ve idari binanın yükselmeye başladığını açıkladı.

ZEMİN İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

TFF Futbol Vadisi'ne kavuşuyor. Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada TFF Spor Kompleksi projesinin zemin iyileştirme çalışmalarının başladığı bildirildi. Proje maketlerinin sergilendiği açıklamada toplam 38 bin metrekare kullanım alanı ve 26 bin metrekare kapalı alanın olacağı tesis içerisinde konaklama, konferans salonu, toplantı odaları, ofis binası, mescit, fitness salonu, terapi havuzları ve biri 60-90 ölçülerinde iki doğal çim sahanın hizmete gireceği belirtildi.TFF, bu tesisle birlikte, 45 ile 130 metrekare arasında değişen 10 adet toplantı salonu, 700 kişilik konferans salonu, restoran, VIP restoran, çok amaçlı 780 metrekarelik fuaye alanı ile yeni konferans salonu ve eğitim alanlarının kazanılacağını aktardı.Üç katlı olarak düşünülen ve 3 bin 500 metre karelik alanda yapılacak ofis binası alanında, basın merkezi, toplantı odası, idari ofisler yer alacak.

ENGELLİ SPORCULAR İÇİN ÖZEL TASARIMLI ODALAR

TFF'nin tasarımı olan yeni spor kompleksinde kamp için büyüklükleri 45 ile 65 metrekare arasında değişen 82 adet oda bulunacağı açıklanırken, bu odaların zemin kattaki 20 adedinin engelliler için özel olarak tasarlandığı vurgulandı. Odaların yanı sıra tesisin tamamının engellilerin erişimine uygun şekilde dizayn edileceği de bildirildi.Konaklama bölümünde engellilere uygun mimarisinin yanı sıra iç avlusu atrium ve 703 metrekarelik iç bahçe şeklinde planlandığı aktarılırken, konferans ve konaklama alanlarına hizmet için bin metrekare ana mutfak ve restoran alanı ayrıldığı ifade edildi.Tesiste konaklayan sporcular için fitness salonu, sauna, terapi havuzları, soyunma odaları, oyun salonu ve dinlenme alanları olacak. Açık ve kapalı 200 araçlık otoparkın bulunduğu komplekste ayrıca 450 metrekare büyüklükte mescit de yer alacak.

Kaynak: haberinburada