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rita ora kıyafetiyle konuşuldu

RİTA ORA KIYAFETİYLE KONUŞULDU

Genç şarkıcı Rita Ora, müzikten sonra moda dünyasına da adım attı. Bir iç çamaşırı koleksiyonu tasarlayan Ora, ürünlerinin tanıtımını da kendi yapmaya karar verdi. Bunun çarpıcı örneklerinden birini de katıldığı bir etkinlikte gözler önüne serdi.

Tarih : 14 Aralık 2016, 13:54
Puan Ver : Rita Ora Kıyafetiyle Konuşuldu(10/10)8



25 yaşındaki Rita Ora, tasarımını yaptığı iç çamaşırı koleksiyonunun tanıtımı için düzenlenen geceye ipek gecelik ve sutyeniyle katıldı.




Londra'nın soğuk havasında siyah takımının üzerine bordo renkli bir manto giyerek katılan Rita Ora'nın bu kıyafeti büyük ilgi gördü.




1990'da Kosova, Priştine'de dünyaya gelen Rita Ora, daha küçük bir çocukken ailesi İngiltere'ye göç etti. Genç yaşta babasının sahip olduğu bir barda şarkı söylemeye başlayan Rita Ora, kısa kariyeri sırasında çok satan albümlere imza attı. Ora, bir süredir moda dünyası için de çeşitli tasarımlar hazırlıyor.





 



kaynak:medyafaresi











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