RİTA ORA İÇ ÇAMAŞIRSIZ SOKAĞA ÇIKTI!
Rita Ora, New York sokaklarına sütyen giymeden çıktı. Güzel şarkıcı buna rağmen kimseyi umursamadan yoluna devam etti.
New York sokaklarında görüntülenen şarkıcı Rita Ora, tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Sütyen giymeyen İngiliz şarkıcı, kendisine yönelen bakışlara aldırış etmedi.Geçtiğimiz gün New York'ta objektiflere takılan Rita Ora, çok konuşulacak bir tercihe imza attı.
Siyah transparan tişörtünün altına sütyen giymeyen 26 yaşındaki şarkıcı, göğüslerinin görüntülenmesini pek de umursamadı.
kaynak:gazetevatan
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar