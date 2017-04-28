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rita ora iç çamaşırsız sokağa çıktı!

RİTA ORA İÇ ÇAMAŞIRSIZ SOKAĞA ÇIKTI!

Rita Ora, New York sokaklarına sütyen giymeden çıktı. Güzel şarkıcı buna rağmen kimseyi umursamadan yoluna devam etti.

Tarih : 28 Nisan 2017, 15:52
Puan Ver : Rita Ora İç Çamaşırsız Sokağa Çıktı!(9/10)9


New York sokaklarında görüntülenen şarkıcı Rita Ora, tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Sütyen giymeyen İngiliz şarkıcı, kendisine yönelen bakışlara aldırış etmedi.Geçtiğimiz gün New York'ta objektiflere takılan Rita Ora, çok konuşulacak bir tercihe imza attı.

Siyah transparan tişörtünün altına sütyen giymeyen 26 yaşındaki şarkıcı, göğüslerinin görüntülenmesini pek de umursamadı.


 


 


kaynak:gazetevatan






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