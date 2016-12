Ve karşınızda Rise of the Tomb Raider'ın PC versiyonun sistem gereksinimleri! Yapımcı Square Enix ve Crystal Dynamics'in resmi açıklamasına göre Rise of the Tomb Raider, 29 Ocak'ta PC sürümüyle raflardaki yerini alacak.



Rise of The Tomb Raider, 29 Ocak'ta PC platformunda satışa sunulacak. Rise of the Tomb Raider, 2015'nin Kasım ayında Xbox 360 ve Xbox One kullanıcılarıyla buluşmuştu.



Rise of the Tomb Raider, Crystal Dynamics ve Nixxes Software ikilisi tarafından geliştirildi. En büyük sürpriz ise yapımın, Ultra HD 4K teknolojisine tam destek vermesi…



Crystal Dynamics üst düzey yöneticisi Ron Rosenberg, “PC kullanıcılarının ne kadar mükemmeliyetçi ve tutkulu olduğunun farkındayız. Rise of the Tomb Raider, her açıdan onların beklentilerini karşılayacak nitelikte.” ifadelerini cesaretle kullanıyor.



Rise of the Tomb Raider, raflara ek olarak 28 Ocak'ta Steam ve Windows Store'da da satışa sunulacak. Ürünün standart sürümü 60, DLC'leri kapsayan Deluxe sürümü ise 90 dolarlık etiketlerle kullanıcıların beğenisine sunulacak.



İlk aşamada Türkiye'de satışa sunulmayacak Collector's Edition ise 12 inçlik Lara Croft figürü ile hayranlara hitap edecek. Collector Edition'ın yurt dışı fiyatı ise 150 dolarak olarak belirlenmiş.



Square Enix'in yayınladığı minimum sistem gereksinimleri ise şöyle şekilleniyor:







İşletim Sistemi: Windows 7 64bit









İşlemci: Intel Core i3-2100 or AMD equivalent









GPU: NVIDIA GTX 650 2 GB or AMD HD7770 2 GB









RAM: 6 GB









Sabit Disk Alanı: 25 GB









DirectX: DirectX 11









Giriş: Fare ve klavye







Xbox One ve Xbox 360 için özel olarak piyasaya sürülen Rise of the Tomb Raider, sadece iki ay içerisinde “1 milyon” sınırını geride bıraktı.



Rise of the Tomb Raider'ın çıkış tarihi ise eleştirmenler tarafından hala yerden yere vurulan bir hamle. Rise of the Tomb Raider, RPG oyunlarının en popüler kalemi olan Fallout 4'ün Sony PS4 ve Microsoft Xbox One ile her nedense aynı gün satışa çıkarıldı. Bu da yapımın satış rakamlarını ciddi bir şekilde etkiledi ve popülerliğine ket vurdu. Neyse ki benzer bir hata, Rise of the Tomb Raider'ın PC sürümünde yapılmıyor ve takvim, popüler yapımların hiçbiri ile çakışmıyor. Görünüşe göre yapımcı ve dağıtımcı, hatasından ciddi bir ders almış.











