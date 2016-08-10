RİO'DA İLK MADALYA DANİYAR İSMAYİLOV'DAN
Brezilya'da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyamız halterde geldi. Erkekler 69 kiloda yarışan Daniyar İsmayilov, gümüş madalyanın sahibi oldu.
2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 69 kiloda mücadele eden milli sporcu Daniyar İsmayilov gümüş madalya kazandı
Riocentro'da düzenlenen müsabakalarda erkekler 69 kiloda yarışan Daniyar İsmayilov, koparmada ilk hakkında 156, ikincisinde 160, üçüncüsünde 163 kilo kaldırdı. İsmayilov, silkmede ise ilk hakkında 181, ikincisinde 185, üçüncüsünde 188 kilo kaldırdı.
Toplamda 351 kilo kaldıran 24 yaşındaki milli sporcu, gümüş madalyanın sahibi oldu. Böylece Türkiye, Rio Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyasını kazandı.
Altın madalya koparmada 162, silkmede 190, toplamda ise 352 kilo kaldıran 36 yaşındaki Çinli halterci Shi Zhiyong'un oldu. Koparmada 151, silkmede 188, toplamda ise kaldıran 339 Kazakistanlı Izzat Artykov bronz elde etti.
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