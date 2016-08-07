

Yol bisikleti yarışları sırasında bitiş çizgisinin yakınlarındaki bir bölgede bulunan şüpheli paketler, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü olarak patlatıldı.







Emniyet birimlerince yapılan incelemenin ardından patlatılan çantanın içinden kıyafet çıktığı belirtildi. Son dönemde Rio de Janeiro'da alınan yoğun güvenlik önlemleri kapsamında olimpiyat bölgesi ve yakınlarında bulunan her şüpheli paket, emniyet birimlerince etkisiz hale getiriliyor.