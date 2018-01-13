RİNGDE BAŞINA DARBE ALAN GENÇ SPORCU YOĞUN BAKIMA ALINDI
Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonasına katılan Alperen Atabay, ringde başına aldığı darbe ile yere düştü. Genç sporcunun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası, Antalya'nın Kundu bölgesindeki bir otelde yapılıyor. 8-14 Ocak tarihleri arasında düzenlenen turnuvaya 60 ilden yaklaşık bin 200 sporcu katılıyor. Turnuvaya bugün öğleden sonra yapılan müsabakalarla devam edildi. Antalya Kemer'deki Alakuş Çamyuva Kick Boks Okulu'ndan şampiyonaya katılan Alperen Atabay, karşılaşma sırasında başına aldığı darbeyle yere düştü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Atabay, ambulansla götürüldüğü özel hastanede ameliyat edildi. Ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesine alınan genç sporcunun durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
"HANGİ SPOR BRANŞI OLURSA OLSUN BUNLAR YAŞANABİLİYOR"
Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, hastanede sporcunun ailesiyle görüştü. Organizasyon başarılı bir şekilde devam ederken böyle talihsiz bir olay yaşandığını söyleyen Başkan Kayıcı, "Sporcumuz maç esnasında sakatlık geçiriyor. Hemen ambulansla hastaneye getiriliyor ve müşahede altına alınıyor. Yapılan kontrol sonucunda ameliyata alınıyor. Şu an yoğun bakımda uyutuluyor. Futbol, yüzme, hangi spor branşı olursa olsun bunlar yaşanabiliyor. Umarım bir an önce iyileşir" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Epdk'dan Yerli Kömürle Çalışan Santrallere Dev Destek
- Irkçı Reklam İle Gündem Olan Markanın Mağazalarını Yerle Bir Ettiler
- Haliç'e Siluet Ayarı Yapıldı, Kat Tartışması Bitmedi: 6 Kat Da Fazla, 4'e İnsin
- Btso, Yerli Otomobilin Tekstil İşlerine Talip Oldu
- Yunanistan'ın Alıkoyduğu Gemiyle İlgili Türkiye İnceleme Başlattı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar