

Her hareketiyle ve tarzıyla olay olan şarkıcı Rihanna'nın Christian Dior için tasarladığı, sadece 50 adet üretilen gözlükten Türkiye'ye sadece 2 adet geldi. Detaylar haberimizde…







Bir çok ülkede şarkıları ile popüler olan Rihanna'nın tasarladığı ve dünyada sadece 50 kişinin satın alabildiği gözlüklerden yalnızca iki tanesini Türkler aldı. Dünyada sadece 50 kişide bulunan gözlüğe sahip olan isimler ise Begüm Şen ve Elif Eren oldu.







Sosyal medya hesabında da çok sayıda takipçisi olan şarkıcı Rihanna'nın Christian Dior için hazırladığı gözlükleri almak pek de kolay gözükmüyor.