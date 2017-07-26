Dünya çapında eğitim amaçlı iş birliği ve maddi desteği artırmak amacıyla Fransa'daki Elysée Sarayı'na gelen Rihanna, giydiği kıyafetle sosyal medyada olay oldu.

Ünlü şarkıcı Rihanna, başrolde yer aldığı 'Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu' filminin Londra'da gerçekleştirilen Avrupa prömiyerine katılırken giydiği kırmızı göğüs dekolteli elbisesiyle büyük beğeni toplarken, dünya çapında eğitim amaçlı iş birliği ve maddi desteği artırmak amacıyla Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldiği kıyafetle sosyal medyaya damgasını vurdu.

EMMANUEL MACRON RİHANNA İLE GÖRÜNTÜ VERMEDİ

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şarkıcıyla birlikte görüntü vermezken, First Lady Brigitte Macron, ünlü şarkıcı Rihanna'yı beyaz bir çeket ve kot pantolon giydiği rahat kıyafeti ile ve gülümseyerek Elysee Sarayı'nın merdivenlerinde karşıladı. Brigitte'nin, Rihanna'yı gördükten sonra yüz halindeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

İLGİNÇ KIYAFETİYLE DİKKATLERİ TOPLADI

Cumhurbaşkanının eşi, Emmanuel Macron'la buluşmak için Saray'a girmeden önce basın mensuplarına beraber poz verdi. Ünlü şarkıcı gri bir takım elbiseyle uzun siyah bir ceket giydi. Ünlü şarkıcının giydiği aşırı bol kıyafetler de ayrıca ilgi çekti.

"AFRİKA'DA DAHA FAZLA ÇALIŞMA YAPACAĞIZ"

Rihanna Elysee Sarayı'ndan ayrılmadan insani yardım fonuna atıfta bulunarak, "Eğitimle ilgili küresel düzeyde konuştuk, Eylül ayında büyük açıklamalar yapılacak ve Ekim ayında Afrika'da daha fazla çalışma yapacağız" dedi.

SPONSOR ARAYIŞINDA

Clara Lionel Vakfı'nın kurucusu olan şarkıcı, gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların eğitime erişimi için çalışıyor ve dernek için sponsor arıyor.Ünlü şarkıcı, gelişmekte olan ülkelerdeki çocuklar için tasarlanan Global Partnership for Education'ın (Eğitim İçin Küresel Ortaklık) 2016 yılından bu yana büyükelçiliğini yapıyor.

2016'DA YILIN YARDIMSEVERİ SEÇİLDİ

Rihanna, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Harvard Üniversitesi tarafından 2016'da "Yılın En Yardımsever İnsanı" seçilmişti.

Kaynak: haberinburada