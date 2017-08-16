Cesur yeniliklerden asla çekinmeyen Rihanna, son olarak turkuaz mavisi saçlarıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Şarkıcının yeni saçları kadar cesur kostümü de dikkat çekti.

Son zamanlarda aldığı aşırı kilolar nedeniyle bir türlü dillerden düşmeyen Amerikalı ünlü popçu Rihanna, son olarak Barbados Cumhuriyeti'nde katıldığı festivalde objektiflere yakalandı.

SAÇI VE KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ

Bardoros Cumhuriyeti'nin geleneksel festivali Crop Over'a katılan Rihanna'nın saçı ve kıyafeti dikkat çekti.

"AVATAR FİLMİ" KARAKTERLERİNİ ARATMADI

Saçlarını turkuaz mavisine boyayan Rihanna, üzerine kıymetli taşlardan oluşan bir kıyafet giydi. Sırtına ise renkli tüylerden oluşan bir süs taktı. Bu haliyle "Avatar Filmi" karakterlerini aratmayan Rihanna'nın tarzı sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

Kaynak: haberinburada