Bu oyunu parkta, evde, sokakta, heryerde oynayabilirsiniz. Ancak dikkat! Beyoncé ve Rihanna konserinde oynamamanızı öneririz.



Bu oyunu parkta, evde, sokakta, heryerde oynayabilirsiniz. Ancak dikkat! Beyoncé ve Rihanna konserinde oynamamanızı öneririz.



Bir Beyoncé fanı konser sırasında spotların ona yönelmesi ile heyecana kapıldı. Oysa ışıklar onun için değildi, yanındaki dinleyici telefona odaklanmış dikkatlice Pokemon Go oynuyordu. Beyoncé ise birkaç adım uzaklarında şarkısını söylüyordu.



Hayran heyecanlı bir şekilde “Hey B. burada! Sahnenin yanında!”



Beyoncé oyun hakkında sükunetini korurken Rihanna sessiz kalmamayı tercih etti. Son konserinde sahnede durdu ve telefonla uğraşan dinleyicilere “Sizleri bu lanet olası yerde Pokemon yakalarken görmek istemiyorum!” dedi.



Öbür taraftan Ariana Grande ise kendi programında oynayacak kadar oyunun sıkı bir takipçisi. Justin Bieber ve Wiz Khalifa da öyle görünüyor