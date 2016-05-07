RİHANNA HAKKINDA ŞAŞIRTAN AŞK İDDİASI
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın, eski aşkı Drake ile yeniden birlikte olduğu iddia edildi.
Barbadoslu şarkıcı Rihanna, eski sevgilisi rapçi Drake ile 'Work' şarkısında düet yapmıştı.Posta'da yer alan habere göre; konserlerde yaptıkları seksi şovlarla güdeme gelen Drake ve Rihanna'nın, aylardır gizlice buluştuğu ortaya çıktı.
Basından gizlenmeye çalışan Rihanna'nın, tekrar Drake ile birlikte olduğu konuşuluyor.
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