Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın, eski aşkı Drake ile yeniden birlikte olduğu iddia edildi.



Barbadoslu şarkıcı Rihanna, eski sevgilisi rapçi Drake ile 'Work' şarkısında düet yapmıştı.Posta'da yer alan habere göre; konserlerde yaptıkları seksi şovlarla güdeme gelen Drake ve Rihanna'nın, aylardır gizlice buluştuğu ortaya çıktı.







Basından gizlenmeye çalışan Rihanna'nın, tekrar Drake ile birlikte olduğu konuşuluyor.