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rihanna hakkında şaşırtan aşk iddiası

RİHANNA HAKKINDA ŞAŞIRTAN AŞK İDDİASI

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın, eski aşkı Drake ile yeniden birlikte olduğu iddia edildi.

Tarih : 07 Mayıs 2016, 13:49
Puan Ver : Rihanna Hakkında Şaşırtan Aşk İddiası(9/10)11


Barbadoslu şarkıcı Rihanna, eski sevgilisi rapçi Drake ile 'Work' şarkısında düet yapmıştı.Posta'da yer alan habere göre; konserlerde yaptıkları seksi şovlarla güdeme gelen Drake ve Rihanna'nın, aylardır gizlice buluştuğu ortaya çıktı.



Basından gizlenmeye çalışan Rihanna'nın, tekrar Drake ile birlikte olduğu konuşuluyor.








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