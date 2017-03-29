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rihanna duşa girdi

RİHANNA DUŞA GİRDİ

'Bates Motel' dizisinde rol alan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, 'Psycho' filmindeki efsane duş sahnesi için kamera karşısına geçti.

Tarih : 29 Mart 2017, 11:09
Puan Ver : Rihanna Duşa Girdi(5/10)4


Yönetmen Alfred Hitchcock'un korku ve gerilim türündeki filmi ‘Psycho'nun (Sapık) yeniden çevrimi olan ‘Bates Motel' dizisi, yeni sezonuyla çok iddialı.


Barbadoslu şarkıcı Rihanna, gündemden inmeyen dizide, Janet Leigh'nin oynadığı ‘Marion Crane' karakterine hayat veriyor.


 



kaynak:gazetevatan








Etiketler: Rihanna  Duşa  Girdi    haber

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