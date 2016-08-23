

Londra'da düzenlenecek V Festival kapsamında Justin Bieber ile konser vermeye hazırlanan Rihanna, Londra sokaklarında giydiği denim stiliyle dikkatleri üzerine çekti.







SOKAK STİLİNE YENİ ALTERNATİF







Konforlu denimleri taşımakta oldukça başarılı olan Rihanna, sokak stilinde alternatif bir tarz yaratıp, trendleri de es geçmeyerek görünümünü tamamladı. Vetements eteği, Balenciaga'nın düşük omuzlu ceketi Rihanna ile adeta zirveye ulaştı.