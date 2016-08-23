RİHANNA DENİM TARZIYLA YÜREK HOPLATTI
Londra'da Justin Bieber ile konser vermeye hazırlanan Rihanna, sezonun modası denim stiliyle objektiflere yakalandı.
Londra'da düzenlenecek V Festival kapsamında Justin Bieber ile konser vermeye hazırlanan Rihanna, Londra sokaklarında giydiği denim stiliyle dikkatleri üzerine çekti.
SOKAK STİLİNE YENİ ALTERNATİF
Konforlu denimleri taşımakta oldukça başarılı olan Rihanna, sokak stilinde alternatif bir tarz yaratıp, trendleri de es geçmeyerek görünümünü tamamladı. Vetements eteği, Balenciaga'nın düşük omuzlu ceketi Rihanna ile adeta zirveye ulaştı.
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