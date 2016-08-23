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rihanna denim tarzıyla yürek hoplattı

RİHANNA DENİM TARZIYLA YÜREK HOPLATTI

Londra'da Justin Bieber ile konser vermeye hazırlanan Rihanna, sezonun modası denim stiliyle objektiflere yakalandı.

Tarih : 23 Ağustos 2016, 14:42
Puan Ver : Rihanna Denim Tarzıyla Yürek Hoplattı(0/10)


Londra'da düzenlenecek V Festival kapsamında Justin Bieber ile konser vermeye hazırlanan Rihanna, Londra sokaklarında giydiği denim stiliyle dikkatleri üzerine çekti.



SOKAK STİLİNE YENİ ALTERNATİF



Konforlu denimleri taşımakta oldukça başarılı olan Rihanna, sokak stilinde alternatif bir tarz yaratıp, trendleri de es geçmeyerek görünümünü tamamladı. Vetements eteği, Balenciaga'nın düşük omuzlu ceketi Rihanna ile adeta zirveye ulaştı.






Etiketler: Rihanna  Denim  Tarzıyla  Yürek  Hoplattı    haber

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