O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

rihanna: benzema ve hamilton'la sadece seviştim

RİHANNA: BENZEMA VE HAMİLTON'LA SADECE SEVİŞTİM

Ünlü şarkıcı Rihanna, Karim Benzema ve Lewis Hamilton'la sadece sevişmek için birlikte olduğunu itiraf etti.

Tarih : 10 Aralık 2015, 16:52
Puan Ver : Rihanna: Benzema Ve Hamilton'la Sadece Seviştim(10/10)7


Dergi için röportaj veren güzel yıldız Rihanna, Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema ve Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'la yaşadığı ilşikileri de anlattı. Rihanna, ünlü sporcularla yaşadığı ilişkilerde herhangi bir duygusal bağın olmadığını ifade ederken "Benzema ve Hamilton'la sadece sevişmek için birlike oldum" diye konuştu.



BÜYÜK YANKI BULDU



Rihanna'nın Benzema ve Hamilton'la sadece sevişmek için birlikte olduğunu itiraf etmesi dünya basınının magazin ve spor sayfalarını süslerken sosyal medyada da geniş yankı buldu.








Etiketler: Rihanna  Benzema  Ve  Hamilton  La  Sadece  Seviştim    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER