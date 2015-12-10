RİHANNA: BENZEMA VE HAMİLTON'LA SADECE SEVİŞTİM
Ünlü şarkıcı Rihanna, Karim Benzema ve Lewis Hamilton'la sadece sevişmek için birlikte olduğunu itiraf etti.
Dergi için röportaj veren güzel yıldız Rihanna, Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema ve Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'la yaşadığı ilşikileri de anlattı. Rihanna, ünlü sporcularla yaşadığı ilişkilerde herhangi bir duygusal bağın olmadığını ifade ederken "Benzema ve Hamilton'la sadece sevişmek için birlike oldum" diye konuştu.
BÜYÜK YANKI BULDU
Rihanna'nın Benzema ve Hamilton'la sadece sevişmek için birlikte olduğunu itiraf etmesi dünya basınının magazin ve spor sayfalarını süslerken sosyal medyada da geniş yankı buldu.
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