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rıg 505 lava : oyunseverlere özel olarak tasarlandı

RIG 505 LAVA : OYUNSEVERLERE ÖZEL OLARAK TASARLANDI

Plantronics, geliştirdiği kulaklık modeli ile oyunculara yeni bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. RIG serisine yeni katılan RIG 505 Lava model kulaklık, uzun süreli kullanımda kulağı terletmezken, geliştirilmiş ses sürücüleriyle de oyun tutkunlarına kaliteli ses deneyimi sunuyor.

Tarih : 12 Haziran 2017, 09:43
Puan Ver : Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı(6/10)8


Plantronics, geliştirdiği kulaklık modeli ile oyunculara yeni bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. RIG serisine yeni katılan RIG 505 Lava model kulaklık, uzun süreli kullanımda kulağı terletmezken, geliştirilmiş ses sürücüleriyle de oyun tutkunlarına kaliteli ses deneyimi sunuyor.



Kırmızı detaylarıyla daha sportif bir duruş kazanan oyun kulaklığı RIG 505 Lava , video oyunlarda öncelikli tercihiniz olmaya hazırlanıyor. RIG serisinin yeni üyesi olan RIG 505 Lava, 3,5 jak girişiyle bilgisayarın yanında tablet ve telefon gibi cihazlarda da rahatlıkla kullanılabiliyor.



Oyun kulaklığı pazarında en hafif kulaklıklardan biri olan RIG 505 Lava, ayarlanabilir kafa bandı ve ergonomik dizaynı, kulaklığın uzun süreli kullanımlarda da konforundan ödün vermiyor. Oyun kulaklığı pazarında en hafif kulaklıklardan biri olan RIG505Lava sadece 200 gramağırlığında.



Oyuncu kulaklığı olmasına rağmen müzik dinlemenize veya film izlemenize de imkan sunan RIG505Lava ile her koşulda üstün performansına tanık olabilirsiniz. Kumaş kulaklıkları sayesinde terletmeyen RIG505Lava, modüler bir yapıya sahip. Çıkartılabilir mikrofonu ile özellikle takım oyunlarında karşılıklı iletişimde önemli rol oynayan kulaklık, net bir ses akışı sağlıyor.



RIG505Lava'nın KDV dahil satış fiyatı; 299 TL'dir



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