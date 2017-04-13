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riekerink'ten galatasaray itirafları

RİEKERİNK'TEN GALATASARAY İTİRAFLARI

Sarı-kırmızılıların Hollandalı eski Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, bir televizyon programına Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tarih : 13 Nisan 2017, 15:15
Puan Ver : Riekerink'ten Galatasaray İtirafları(8/10)7


Hollanda'dan beraber çalışabileceği bir yardımcı antrenör istediğini söyleyen Riekerink, "Hep 'Tamam' dediler. Sonra konuşulmadı bile" dedi.



Transfer konusunda soran olmadığını söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, "Bana 'Finansal Fair Play kurallarından sıkıntı yaşıyoruz' dediler. Ben de olursa, 'İki oyuncunun alınmasını istiyorum' dedim. Soran olmadı. Adını ilk kez duyduğum Hollandalı bir oyuncu (Garry Rodrigues) transfer edildi. Hem de FFP varken çok büyük bir rakama. Sonra 'Bir daha takımda olmayacak' denilen iki oyuncu da geri döndü" diye konuştu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Riekerink  Ten  Galatasaray  İtirafları    haber

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