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riekerink'ten beşiktaş'a gözdağı!

RİEKERİNK'TEN BEŞİKTAŞ'A GÖZDAĞI!

Galatasaray'ın tarihinin başarılarla dolu olduğunu söyleyen Hollandalı teknik adam, “Mesela Fenerbahçe'nin sahasında kazanılmış şampiyonluk kolay kolay yapılacak bir şey değil. Beşiktaş'ın yeni stadında ilk derbi zaferini de ben yaşamak istiyorum” dedi.

Tarih : 20 Eylül 2016, 09:32
Puan Ver : Riekerink'ten Beşiktaş'a Gözdağı!(6/10)4


“Beşiktaş'a büyük saygı duyuyorum. Geçen sezon iyi bir iş başardılar. Bu sene ise üzerine koyarak gidiyorlar. Ama biz de Galatasarayız. Yeniden ayağa kalkıyoruz ve bu bunun ilk adımlarını atıyoruz. Rakibimiz yeni sahasında, o muhteşem ortamda ilk defa bir derbi maçı oynanacak. Bu karşılaşmayı kazanmamız sadece puan olarak avantaj getirmez. Aynı zamanda psikolojik olarak da rakibimize darbe vururuz.”








Etiketler: Riekerink  Ten  Beşiktaş  A  Gözdağı    haber

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