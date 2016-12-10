

Orhan Atik dönemi bitti! Galatasaray'da teknik direktör Riekerink'in yardımcılarından Orhan Atik'in görevine son verildi.







Galatasaray'ın alt yapısından yetişip, uzun yıllar Sarı-Kırmızılı kulübe futbolcu ve teknik adam olarak hizmet eden Orhan Atik ile yol ayrımına gidildi. Riekerink göreve getirilmeden önce kısa bir süre Galatasaray'da tek sorumlu olarak görev yapan genç teknik adam ile yolları ayırma kararı çıktı.







ÖNCE DİYALOG EKSİKLİĞİ







Bilindiği gibi Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Riekerink ile yardımcıları arasında diyalog eksikliği olduğunu söylemişti. Bir süre sonra kaptan Selçuk İnan ile yardımcı antrenör Ayhan Akman kavgası yaşanmıştı. Sarı-Kırmızılı yöneticiler, Riekerink'in Türkiye'yi çok iyi tanımadığını öne sürerek Ayhan Akman ve Orhan Atik'den daha aktif olmalarını istemişti.Galatasaray'ın son olarak Kasımpaşa maçında 90'lı dakikalardan sonra 3 oyuncu birden değiştirmesi tüm yöneticileri şaşkına çevirmiş ve teknik heyete tepkileri artırmıştı.







kaynak:webaslan