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riekerink: yine aynısını yaparım!

RİEKERİNK: YİNE AYNISINI YAPARIM!

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink önemli açıklamalar yaptı.

Tarih : 30 Eylül 2016, 15:45
Puan Ver : Riekerink: Yine Aynısını Yaparım!(0/10)


Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, bu mücadeleye öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Hollandalı hoca şöyle konuştu:



'Derbi geride kaldı, önümüze bakıyoruz'



"Daha önce de söylediğim gibi takımımdan çok memnunum. Beşiktaş maçına da öyle gittik. 9 maçtır kaybetmeyen bir Galatasaray var. Takımda ve bende moral bozukluğu vardı. 2-0 öndesiniz 2-2 oldu. Ben ve takımım iyi gidiyoruz. Şu anda psikolojik bir sıkıntı yok. O maçı kapattık, şimdi önümüzdeki Antalyaspor maçına bakıyoruz. Moral olarak takım iyi durumda."



'Kafamda farklı senaryo da vardı ama...'



"Gazetelere bakıyorum, kendi ağzımdan çıkmayan şeyler yazıyor. Bunları okumak çok enteresan geliyor. Beşiktaş maçına bir kez daha gitseydim, yine aynı değişiklikleri yapardım. Kafamda yapacağım değişiklikler vardı. Goller duran toplardan oldu. Takımım topun arkasında duran iyi bir takım görüntüsü gösteriyordu. Farklı bir senaryo da vardı kafamda ama bu şekilde karar verdim. Yine olsa yine aynı kararı veririm."



'Onlar benim dostlarım'



"Bu maç Türkiye Kupası gibi oldu. En son maçta Chedjou'yu sokmuştuk oyuna. Geçen sene ilk başladığımda Orhan hoca yanımızdaydı, büyük destek oldu bana. Bu sene de Ayhan hoca var. Onlar benim dostlarım. Antrenmandaki ve günlük çalışmalarımızdaki katkıları oldukça fazla."








Etiketler: Riekerink  Yine  Aynısını  Yaparım    haber

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