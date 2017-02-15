RİEKERİNK, VEDA İÇİN FLORYA'DA
Galatasaray'da görevine son verilen teknik direktör Jan Olde Riekerink, veda etmek için sarı-kırmızılı kulübün tesislerine geldi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giriş yapan Hollandalı teknik adamın, oyuncularla ve kulüp çalışanlarıyla vedalaşacağı öğrenildi.
Tesis girişinde bekleyen bir taraftarın elindeki formayı imzalamak için duran Riekerink, basın mensuplarının o noktaya hareketlenmesi üzerine beklemeden içeri girdi.
kaynak:sabah
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