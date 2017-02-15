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riekerink, veda için florya'da

RİEKERİNK, VEDA İÇİN FLORYA'DA

Galatasaray'da görevine son verilen teknik direktör Jan Olde Riekerink, veda etmek için sarı-kırmızılı kulübün tesislerine geldi.

Tarih : 15 Şubat 2017, 15:28
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Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giriş yapan Hollandalı teknik adamın, oyuncularla ve kulüp çalışanlarıyla vedalaşacağı öğrenildi.



Tesis girişinde bekleyen bir taraftarın elindeki formayı imzalamak için duran Riekerink, basın mensuplarının o noktaya hareketlenmesi üzerine beklemeden içeri girdi.



 



kaynak:sabah








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