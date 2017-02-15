

Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giriş yapan Hollandalı teknik adamın, oyuncularla ve kulüp çalışanlarıyla vedalaşacağı öğrenildi.







Tesis girişinde bekleyen bir taraftarın elindeki formayı imzalamak için duran Riekerink, basın mensuplarının o noktaya hareketlenmesi üzerine beklemeden içeri girdi.







kaynak:sabah