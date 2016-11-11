

Sarı-kırmızılı kulüp için sezonun en önemli maçlarından biri 11. haftada Kadıköy'de Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak... Fenerbahçe derbisi öncesinde tüm camia yıllardır süren galibiyet hasretini dindirmek için beklerken teknik direktör Jan Olde Riekerink de çoktan kolları sıvadı.







Başkan Dursun Özbek ile geçtiğimiz gün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde görüşen ve söz verip F.Bahçe maçında kazanıp 17 maçlık kazanamama serisini bitireceklerini belirten Hollandalı çalıştırıcı planlamalarına da başladı.







Riekerink'in ilk önce kapısını çaldığı isimler arasında Sneijder var... Milli takımda bulunan Sneijder ile sürekli görüşen Riekerink, Florya'daki son görüşmelerinde de oyuncusuna moral verip milli takıma da öyle yolladı.







kaynak:fanatik