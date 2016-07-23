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riekerink gözden çıkarmıştı

RİEKERİNK GÖZDEN ÇIKARMIŞTI

Riekerink tarafından Danimarka kampı kadrosuna alınmayacağı söylenen Tarık Çamdal için Eskişehirspor'un devreye girdiği iddia edildi.

Tarih : 23 Temmuz 2016, 14:34
Puan Ver : Riekerink Gözden Çıkarmıştı(8/10)9


Eskişehirspor, yeni Başkanı Halil Ünal ile eski oyuncularını tekrar almaya çalışıyor. PTT 1. Lig'de bir senelik bir misafirlik dönemi geçireceklerini dile getiren Başkan Ünal ise transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yapıyor. Eski oyuncularından Erkan Zengin ile ilgilenen Eskişehirpor'un, Tarık Çamdal için de devrede olduğu iddia edildi. Ünal Aysal döneminde 4 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ile İstanbul'un yolunu tutan Tarık Çamdal için Teknik Direktör Riekerink'in kararı da bu iddiaları güçlendirdi.



Tarık Çamdal'ın performansını beğenmeyen Hollandalı çalıştırıcı, "Galatasaray'da yeri yok" diyerek, 24 Temmuz'da başlayacak olan Danimarka kampına da oyuncuyu almayacak. Süper Lig ayarında bir kadro oluşturmaya çalışan Eskişehirspor'un ise eski oyuncusunu kısa sürede kadroya katabileceği öne sürüldü.








Etiketler: Riekerink  Gözden  Çıkarmıştı    haber

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