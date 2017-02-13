RİEKERİNK GİDİYOR MU?
Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi, bugün acil şekilde toplanıp teknik direktör konusunu masaya yatıracak. Riekerink'le devam edilip edilmeyeceği tartışılacak.
Şampiyonluk yarışı için büyük önem taşıyan Kayserispor maçında alınan yenilgi ve taraftar tepkileri, Galatasaray yönetimini teknik direktör konusunda acil toplantı yapmaya itti.
Başkan Dursun Özbek, maçın ardından yönetici arkadaşlarını arayıp bugün için Türk Telekom Arena'da olağanüstü toplantıya çağırdı.
Bu zirvede Riekerink'in durumu ve alternatif isimler masaya yatırılacak.
Sezon sonuna kadar Raşit Çetiner veya Hasan Şaş'la devam edilmesi ya da ikisinin birlikte göreve gelmesi opsiyonları tartışılacak.
kaynak:habertürk
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