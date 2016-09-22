

İşte Riekerink'in Beşiktaş maçı öncesi yaptığı açıklamalar:







"7 aydır Galatasaray Teknik Direktörü'yüm. Bu tip derbileri daha önce yaşadım. Kazandığımız iki kupa var; birisi Beşiktaş, diğeri de Fenerbahçe'ye karşıydı. Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının camia ve taraftarlar için önemini biliyorum. Hedeflerimizi biliyoruz. Bambaşka bir maç olacak. Aynı zamanda Beşiktaş'ın stadındaki ilk derbi olacak. O yüzden derbide duygular en yüksek seviyede yaşanacaktır."







Beşiktaş ve Galatasaray'ın avantajları ve dezavantajları neler?



"Bu bir süreç. Transfer dönemi bitti. Aramıza sonradan arkadaşlarımız katıldı. Devamlı gelişiyoruz. bunların başında topu daha fazla ayaığımızda tutuyoruz. Sabırlı bir şekilde top çeviriyoruz. Bu güçlü bir noktanız. Bunu yaptığınızda rakibinizi zayıflatıyorsunuz. Umarım Beşiktaş karşısında bunu yapan biz oluruz. Beşiktaş'ın hocası ben değilim; ama son derbide bize karşı kaybettiler. Bize karşı ilk dakikalardan itibaren baskılı oynamak isteyecekler. Bunu takım arkadaşlarımızla konuştuk, bunun farkındayız ve buna hazırlıklıyız."







Takımdaki oyuncuların son durumu nedir?



"Nigel de Jong, Kayseri maçında bir sakatlık geçirdi. İyileşme sürecini atlattı ve planlarımız ilk 18'de olması yönündeydi. Ama antrenmanda aynı sakatlık gibi kasığında reaksiyon oldu. Onunla ilgili kafamda şüphelerim var. Diğer taraftan 8 maçtır kaybetmiyoruz. Sakatlıklar olursa, bazı değişiklikler tabii ki olur.Şu an için kaybetmeyen bir Galatasaray var. Değişiklikler olur mu, onu maç günü göreceğiz."







"Geniş bir kadroya sahibiz. Geniş bir kadro olmasını biz istedik. Bu seviyede bir mücadele gösteriyor ve bu seviyede bir ligdeyseniz, maksimum bir perfoormans göstermeniz gerekiyor. Bazı sakatlıklarımız var. Onların da aralarında olmasını isteriz. Aramızda olmasalar da ilk 11'deki ve kadroya giren tüm oyunculara güvenim sonsuz. Rize maçından önce de onlara söyledim. Bu maçın sonunda bir kupa yok. Çıkıp taraftar için oynayacaksınız. Bu motivasyonla oynadılar ve bunu sahaya yansıttılar. Beşiktaş maçına bakıldığında da ortada bir kupa yok. Ama çıkıp oynayacağız. Bu motivasyonun futbolcuların içinden gelmesi lazım. Futbola olan tutkuyla bu motivasyon gelecektir."







"Süper Kupa maçını önce bir değerlendirelim. O maçta iki takım da eşit bir performans sergiledi. Şimdi de onlara karşı çok önemli bir maç oynayacağız. Rakibimize saygımız var. Geçen sene bir gerçek var ki ortada 28 puanlık bir fark vardı. Hedefimiz, bu sene bunu kapatıp şampiyonluğa gitmekti. Bu konuda takımımıza güvenimiz tam."