Ünlü yorumcu Güntekin Onay'ın beIN Sports'a geçmesinin ardından tek kalan Rıdvan Dilmen'in NTV Spor'daki yeni partneri Ercan Taner ya da Nebil Evren olacak.

Güntekin Onay'ın beIN Sports'a transfer olmasının ardından Rıdvan Dilmen'in NTV Spor'da yeni partneri ya Ercan Taner ya da Nebil Evren olacak.

DİLMEN, KALACAĞINI AÇIKLADI

Onay'ın ardından uzun yıllar NTV Spor'da Yüzde Yüz futbolda birlikte yayın yaptığı Rıdvan Dilmen'in kalıp kalmayacağı merak konusu olmuştu. Rıdvan Dilmen, merak edilen bu konu hakkında NTV Spor'da kalacağını söylemişti.

Kaynak: haberinburada