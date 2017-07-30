RIDVAN DİLMEN'İN İSMİ MİLLİ TAKIMLAR SORUMLULUĞU İÇİN GEÇİYOR
Yeni yapılanma kararı alan TFF'de çok sürpriz bir isim de gündeme geldi.
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in daha önce Ayhan Bermek'in görev aldığı "Milli Takımlar Sorumlusu" olarak göreve getirilmesi yönetimde sesli bir biçimde konuşulmaya başlandı.
RIDVAN DİLMEN OLUMLU BAKIYOR
Geçmişte Ayhan Bermek'in başarı ile yaptığı bu görevi Rıdvan Dilmen'in olumlu baktığı iddia edildi. Rıdvan Dilmen uzun yıllardır NTV bünyesinde %100 Futbol programında yorumculuk yapıyor.
Kaynak: Ajansspor
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Antrandos Antik Kenti'nde 2 Bin 500 Yıllık Lahit Mezar Bulundu
- Emniyet Müdürü, Yeditepe Huzur Operasyonunu Bizzat Denetledi
- Bisiklet Tamircisi, 14 Yaşındaki Erkek Çocuğa Tacizden Tutuklandı
- Sarayburnu Açıklarındaki Can Pazarı Kamerada! Boğulmak Üzereyken Böyle Kurtarıldı
- Rtük, Sınavla 60 Uzman Yardımcısı Alacak
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sorunu Kökten Çözdüler: Yolda Yürürken Mesajlaşmak Yasaklandı
- Trump, Suçluyu Buldu: Senatodaki Oylama Kurallarını Değiştirin!
- Otobüste Bir Kadını Taciz Eden Şahsı, Yolculardan Biri Böyle Yumrukladı
- Gezegenimizi Teğet Geçen Asteroidi, Bilim Dünyası 3 Gün Sonra Fark Etti
- Ivanka Trump, Bm Toplantısı Öncesi Arabasında Makyaj Yaptı
Bu Haberle İlgili Yorumlar