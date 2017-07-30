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RIDVAN DİLMEN'İN İSMİ MİLLİ TAKIMLAR SORUMLULUĞU İÇİN GEÇİYOR


Rıdvan Dilmen'in İsmi Milli Takımlar Sorumluluğu İçin Geçiyor
Tarih : 30 Temmuz 2017, 13:50
Puan Ver : Rıdvan Dilmen'in İsmi Milli Takımlar Sorumluluğu İçin Geçiyor(8/10)4

Yeni yapılanma kararı alan TFF'de çok sürpriz bir isim de gündeme geldi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in daha önce Ayhan Bermek'in görev aldığı "Milli Takımlar Sorumlusu" olarak göreve getirilmesi yönetimde sesli bir biçimde konuşulmaya başlandı.

RIDVAN DİLMEN OLUMLU BAKIYOR

Geçmişte Ayhan Bermek'in başarı ile yaptığı bu görevi Rıdvan Dilmen'in olumlu baktığı iddia edildi. Rıdvan Dilmen uzun yıllardır NTV bünyesinde %100 Futbol programında yorumculuk yapıyor.

Kaynak: Ajansspor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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