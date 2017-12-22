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Rıdvan Dilmen'den Terim açıklaması: İnanılmaz bir operasyon

RIDVAN DİLMEN'DEN TERİM AÇIKLAMASI: İNANILMAZ BİR OPERASYON

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in Galatasaray'a geri dönmesini değerlendirdi. Dilmen, "Dursun beyin inanılmaz bir operasyonu, kutlamak lazım" dedi.

Tarih : 22 Aralık 2017, 11:50
Puan Ver : Rıdvan Dilmen'den Terim Açıklaması: İnanılmaz Bir Operasyon(7/10)3

Galatasaray camiasında Fatih Terim sevinci yaşanıyor. Hırvat teknik direktör Igor Tudor'un gidişinin ardından taraftarların yoğun bir şekilde göreve davet ettiği Terim'in yakın zamanda resmi imzayı atması bekleniyor.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in Galatasaray'a geri dönmesini değerlendirdi.

"FATİH TERİM TRANSFER YAPACAKTIR"

Dilmen'in ifadeleri şu şekilde:

"Beklenmedik bir şey değildi. Dursun bey açısından zamanlaması önemli bir hamleydi. Dursun beyin inanılmaz bir operasyonu, kutlamak lazım. Muhtemelen kafasında zaten Fatih hoca vardı. Daha renkli, daha zevkli, daha çetin bir lig bekliyor bizi. En çok of çeken federasyon olmuştur. Fatih Terim'in beğeneceği bir oyuncu kadrosu var. Hücumcu bir kadro var. 1-2 transfer yapacaktır. Dolayısıyla bir sıkıntı olmaz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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