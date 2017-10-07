RIDVAN DİLMEN'DEN İLGİNÇ İZLANDA MAÇI YORUMU
Türkiye'nin İzlanda'ya farklı yenildiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Maç 3 gün 3 gece oynansa gene de İzlanda maçı kazanırdı" dedi.
Rıdvan Dilmen, İzlanda karşısında 3-0 kaybettiğimiz müsabakayı değerlendirdi. NTV'de konuşan Dilmen şunları söyledi:
"MAÇ İYİ Kİ İSTANBUL'DA DEĞİLDİ"
3 gün 3 gece uykusuz şekilde oynansa, İzlanda Türkiye'yi yine yenerdi! Maç Allah'tan İstanbul'da değildi ha! Herhangi bir kulüp takımının stadında oynansa bu maç çok farklı şeyler olurdu.
"LUCESCU'NUN TÜRKİYE'Yİ DAHA İYİ TANIMASI LAZIM"
Lucescu'yu eleştirmem, bir mesaj vermek istedi. 36'sı da bir 17'si de bir dedi ama Türkiye'yi iyi tanıması lazım. Lucescu maçtan önce 'Hep rakibi çalıştım' diyor. Güzel, biz hep rakibi düşünüyoruz. Birinden 2 yedik, birinden 3 yedik. Biz önlem almak yerine kazanmaya gitmek zorundaydık.
Kaynak: haberinburada
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