Fenerbahçenin Gençlerbirliği ile 2-2- berabere kaldığı maçı değerlendiren ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Sarı kartı olan oyuncuyu oyundan Ümit Kalkavan çıkardı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni konuk ettiği karşılaşmanın devre arasında yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, müsabakanın hakemi Mete Kalkavan'ı ilginç bir ifadeyle eleştirdi. Kırmızı-siyahlılarda Teknik Direktör Ümit Özat'ın 28'de oyundan aldığı Kamal Issah, tartışmaların odağı oldu. 16'da sarı kart gören 25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu 28'de Özat tarafından oyundan alınmadan önce Mathieu Valbuena'ya faul yaptı. Fenerbahçeli futbolcular ve taraftarlar ikinci sarı kartın çıkmasını beklerken Mete Kalkavan kartına başvurmadı.

MURAT KOSOVA "ÜMİT ÖZAT" DİYE UYARDI

Bunun üzerinde Ümit Özat Issah'ı kırmızı kart görme riskini göze alarak oyundan çıkardı. Bunun üzerine devre arasında Rıdvan Dilmen, "Sarı kartı olan oyuncuyu oyundan Ümit Kalkavan çıkardı!" dedi. Murat Kosova, "Ümit Özat" diye Dilmen'i uyarırken deneyimli yorumcunun bilinçli olarak bu ifadeyi kullandığı ortaya çıktı. Dilmen, "Ümit Kalkavan diyorum Ümit Kalkavan!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada