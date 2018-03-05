Prens Selman'dan Bir İlk Daha! Kıpti Kilisesine Tarihi Ziyaret
Şenol Güneş'e Göre Trabzonspor'un Sorunu: Güven
Trump, Çin'in Tehditlerine Boyun Eğmedi: Geri Adım Atmayacağız
40 Türk Yunan Adalarında Mahsur Kaldı!
Aleyna Tilki, Galatasaray'ın Balosunda Konser Verdi
Beşiktaş'ın Yıldızı Babel'den Şampiyonluk Sözleri
Özel Ders Verdiği Öğrencisi İle Cinsel İlişkiye Girdi!
Beşiktaş'ta Adriano Şoku! Gözü Bandaj İle Sarıldı
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'ın Yıldızına Övgü: Barcelona'da Oynar
Dusco Tosic, Bu Sezon Süper Ligde Bir İlki Başardı
Trabzon'da Bir Taraftar Sahaya Girdi! Türk Bayrağı Açıp Secde Etti
Pomem Duyurdu: 10 Bin Polis Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Kartal Trabzon'da Babel İle Uçtu!
Trabzonspor Taraftarından 'istifa' Çağrısı!
Abd Büyükelçiliği'nden Yeni Açıklama: Sadece Türkler İçin Açılacak
Abd Başkanı Trump: Büyükelçilik Açılışı İçin Kudüs'e Gidebilirim!
Şenol Güneş Ve Rıza Çalımbay'dan Örnek Davranış
Çin Denizi Isınıyor! Abd F-35B'yi Savaş Gemisine Konuşlandırdı
Seçim İttifakının Önü Açıldı! Birinci Madde Komisyondan Geçti
Şehit Babasını Sırtında Taşıyan Sağlık Personeli Ödüllendirildi

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'ın yıldızına övgü: Barcelona'da oynar

RIDVAN DİLMEN'DEN BEŞİKTAŞ'IN YILDIZINA ÖVGÜ: BARCELONA'DA OYNAR

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta 2 gol birden atan Ryan Babel için, "Babel, Barcelona'da oynar" yorumunu yaptı.

Tarih : 05 Mart 2018, 23:20
Puan Ver : Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'ın Yıldızına Övgü: Barcelona'da Oynar(8/10)4

NTVSpor'da yayınlanan %100 futbol programında Trabzonspor-Beşiktaş maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Babel Negredo ile oynamayı daha çok ister. Babel kaybolmak üzereyken Beşiktaş'ta kendini buldu. Ligin en yetenekli oyuncularından. Barcelona'nın sol tarafında rahatlıkla oynar" ifadelerini kullandı.

İşte Rıdvan Dilmen'in maç sonu açıklamaları;

"Trabzonspor rakibine mahkum oynadı. Beşiktaş final maçı gibi gördüğü maçı hakkıyla kazandı. Ligimizdeki en yetenekli yabancı oyuncu Babel. Barcelona'nın solunda oynayacak kalitede bir oyuncu. Negredo, Babel'in iştahını arttırır. Duvar olur, o tip oyuncuları daha çok sever Babel, tesadüf değildir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Rıdvan  Dilmen  Den  Beşiktaş  In  Yıldızına  Övgü  Barcelona  Da  Oynar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER