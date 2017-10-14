Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildiği maçın ardından konuşan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın bu sezon yaptığı transferlerin performans itibariyle sınıfta kaldığını söyledi.

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı NTV ekranlarında değerlendirdi.

İşte o açıklamalar:

BEŞİKTAŞ 2 YIL ÖNCE EN ÇOK DEPLASMAN PUANI ALAN TAKIMDI

'Beşiktaş 2 yıl önce en çok deplasman puanı alan takımdı. Bu yıl 4 deplasmanda 2 maç kaybettiler. Çok yoğun bir cuma, pazartesi geçirdi Avrupa'da oynayan oyuncular. Portekiz, Türk Milli Takımı final maçı oynadı. Oyuncular yıprandı.

Beşiktaş'ı bugünkü gibi bir daha yakalayamazsın. Ve tabii Şenol Hoca doğru değişiklik yapmasına rağmen Babel'in kırmızısı kolay değil.

Beşiktaş 2-2'yi de yakalayabilirdi. 90+3 küsürde Tolgay sakatlandı, hakem 90+5'te bitirdi. Eğer durduruyorsan uzatmanın uzatmasını oynatması lazım hakemin.

SINIFI GEÇEMEDİLER

Beşiktaş'ın bu yılki transferleri sınıfı geçemedi. Pepe bir tek sınavı geçen oyunculardan. Lens 90 dakika oynayamaz. Negredo gidemiyor, kuvvetli değil. Caner ve Atiba da değil.Beşiktaş takımı iyi takım, toparlar ama çok puan kaybetti. Bence Zeki'nin pozisyonu da kırmızı kart. Tehlikeli hareket sonuçta.

"BEŞİKTAŞ CANLI DEĞİL"

Beşiktaş'ta bir tutukluk var, canlı değiller. Ben Beşiktaş'ın sezon başını iyi geçirmediğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın fizik olarak eski kuvveti yok. Olsa bloklar arasında bu kadar boşluk olmaz.

"BEŞİKTAŞ ZOR BİR DÖNEME GİRİYOR"

Milli takımdan dönen oyuncular iyi dönmemiş. Beşkitaş çok zor bir döneme giriyor. Monaco ve Başakşehir. Ben Beşiktaş'ı sallanmaz diye düşünüyrodum ama geçen seneki coşkudan uzak görüyorum.

İKİ TEMEL PROBLEMİ VAR

Hoca Lens ve Negredo'dan bu kadar kötü bir performans beklemiyordur. Ben bugün Oğuzhan'ı dinlendirirdim, Tolgay ile başlardım. Caner defans oyuncusu değil, 3-5-2'nin sol kanat oyuncusu. Hücumcu bek. Beşiktaş hızlı oynuyordu, müthiş arzululardı. İki temel problemleri bunlar.

Beşiktaş geçen sene Gökhan'ı, Adriano'yu, Talisca'yı, Aboubakar'ı, Fabri'yi ve Babel'i aldı. 6'da 6 yaptılar. Beşiktaş'ta çok önemli bir oyuncu gitti ama, Marcelo…

"LENS, NEGREDO VE MEDEL ÜÇÜ DE HAYAL KIRIKLIĞI"

Lens, Negredo ve Medel gibi 3 önemli oyuncu alıyorsunuz. Ve üçü de hayal kırıklığı… Beşiktaş'ın oynayan 11'ini dinlendirebilmesi için transferlerden geçen yılki gibi verim alması lazım.

"NEGREDO FORMAYI ÇANTADA KEKLİK GÖRÜYORDU"

Negredo transfer olduğunda, uçakta formayı çantada keklik görüyordu. 'Türkiye vasat bir lig, ben milli takımda da oynadım, orada da oynarım' diye geldi. Negrede, kendisinden daha iyi bir oyuncu olduğunu görüyor. Mutlaka uyarılmalı. Beşiktaş'ın santraforu çok gol atar zaten. 35 gol falan değil, 15-20 civarında. Negredo'nun daha fazla çalışması lazım.'

Kaynak: haberinburada