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Rıdvan Dilmen ve Mehmet Demirkol, NTV Spor'dan Ayrılmayacak

RIDVAN DİLMEN VE MEHMET DEMİRKOL, NTV SPOR'DAN AYRILMAYACAK

Milliyet Gazetesi köşe yazarı Sina Koloğlu "NTV Spor, dijital ortamda web sitesinden yayınlanacak. Rıdvan Demirel ve Mehmet Demirkol devam edecek." ifadelerini kullandı.

Tarih : 28 Ocak 2018, 12:40
Puan Ver : Rıdvan Dilmen Ve Mehmet Demirkol, Ntv Spor'dan Ayrılmayacak(5/10)1

Milliyet Gazetesi köşe yazarı Sina Koloğlu, kapanacağı iddia edilen NTV Spor'da yaşanacak gelişmeler hakkında aldığı bilgileri paylaştı.

Koloğlu köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"NTV Spor'un isim hakkı Doğuş Grubu'nda kaldı. Satılan, frekans. NTV'nin ilk zamanlarında, kanalın sporu tek başına güçlüydü. Şimdilerde, "NTV Spor, NTV içinde yaşayacak" diyorlar.

"DİLMEN VE DEMİRKOL DEVAM EDİYOR"

Rıdvan Dilmen ve Mehmet Demirkol devam ediyor. 'Basketbol maçları da olacak. Elimizdeki içerik de aynı şekilde' duyumları aldım. Ayrıca "Spor içeriğini daha da kuvvetlendireceğiz" şeklinde konuşuyorlar. NTV Spor, dijital ortamda web sitesinden yayınlanacak. Sonuçta NTV, spor kanalıydı. Şimdi NTV'nin içinde bir yayın. Acaba, NTV Spor isim hakkını bir gün tekrar alır mı?"


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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