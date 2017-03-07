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Rıdvan Dilmen: 'tudor'un O Yıldızlarla Pek İşi Olmaz'
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rıdvan dilmen: 'tudor'un o yıldızlarla pek işi olmaz'

RIDVAN DİLMEN: 'TUDOR'UN O YILDIZLARLA PEK İŞİ OLMAZ'

Sabah Spor'un usta yazarı Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın son dakika golüyle Antalyaspor'u 3-2 yendiği maçı değerlendirdi.

Tarih : 07 Mart 2017, 09:25
Puan Ver : Rıdvan Dilmen: 'tudor'un O Yıldızlarla Pek İşi Olmaz'(10/10)9


Taktiksel anlamda çok süre lazım Tudor'a. 3-4-2-1 oynatmak istiyor. Bunu niye yapıyor? Bruma'ya diyor ki "Dönmüyorsun kanatta, ben de seni ona göre oynatırım." Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo... 2002 Dünya Kupası'nı alan Brezilya'nın ön üçlüsüne benzer oynattı Bruma, Josue ve Eren'i...



Eğer risk alıyorlarsa Yasin önde kalıyor ve doğrudan üçlü savunmaya dönülüyor. Bu sistem için meleke kazanmak lazım. Conte, Chelsea'de yaptı ama üst düzey oyuncularla yaptı. Orta sahada Kante'yle, Matic'le oynuyorlar misal. İyi oyuncuyla oynamak daha kolay ama Tudor'un işi kolay olmayacak ve zaman alacak. Çok tekrar gerekiyor.



 



kaynak:sabah








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