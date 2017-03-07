

Taktiksel anlamda çok süre lazım Tudor'a. 3-4-2-1 oynatmak istiyor. Bunu niye yapıyor? Bruma'ya diyor ki "Dönmüyorsun kanatta, ben de seni ona göre oynatırım." Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo... 2002 Dünya Kupası'nı alan Brezilya'nın ön üçlüsüne benzer oynattı Bruma, Josue ve Eren'i...



Eğer risk alıyorlarsa Yasin önde kalıyor ve doğrudan üçlü savunmaya dönülüyor. Bu sistem için meleke kazanmak lazım. Conte, Chelsea'de yaptı ama üst düzey oyuncularla yaptı. Orta sahada Kante'yle, Matic'le oynuyorlar misal. İyi oyuncuyla oynamak daha kolay ama Tudor'un işi kolay olmayacak ve zaman alacak. Çok tekrar gerekiyor.







kaynak:sabah