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RIDVAN DİLMEN: SAHADA TÜRKİYE'DEN EBENİN DOĞURDUĞU 4 KİŞİ BİLE YOK


Rıdvan Dilmen: Sahada Türkiye'den Ebenin Doğurduğu 4 Kişi Bile Yok
Tarih : 19 Ağustos 2017, 02:30
Puan Ver : Rıdvan Dilmen: Sahada Türkiye'den Ebenin Doğurduğu 4 Kişi Bile Yok(10/10)6

Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında 2-2'lik skorla 2 puan bırakırken, futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen mücadeleyi değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ HAZIR DEĞİL"

Şenol Hoca Şampiyonlar Ligi henüz başlamadığı için rotasyona girmedi hala... Bu Kasımpaşa herkesi her yerde yenebilir. Geçen haftaki oyunun tesadüf olmadığını gördük. Beşiktaş fiziksel ve mental anlamda henüz hazır değil. Geçen sezonalrda dolu dolu ve dar alanda oynuyorlardı. Şimdi baya bir açılma var. Bir alışkanlık oldu Oğuzhan ve Quaresma değişikliği. Demoralize olduklarını görüyoruz.

"TÜRKİYE'DE EBENİN DOĞURDUĞU 4 KİŞİ BİLE YOK"

Bugün İstiklal Marşı'nı bilen kaç kişi vardı. Artık zıvanadan çıktı bu iş. Bu kadar olmaz yani... Türkiye'den ebenin doğurduğu 4 kişi bile yok."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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