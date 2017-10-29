RIDVAN DİLMEN QUARESMA'NIN POZİSYONUNU YORUMLADI: NET PENALTI
Alanyaspor-Beşiktaş maçının devre arasında maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Quaresma'nın pozisyonunun net penaltı olduğunu söyledi.
Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 10. haftasında ilk yarısı 1-1 biten Alatnayaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi.
Müsabakanın devre arasında Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:
"FABRİ ÇOK İYİ OYNADI"
"Taktik disiplini olmayan bir maç. İki takım da beraberliğe üzülecek. Çok iyi bir kaleci performansı vardı. Fabri! 2 önemli pozisyon kurtardı. Beşiktaş'ın da pozisyonları vardı. Özellikle Talisca'nın fırsatı netti."
"QUARESMA'NIN POZİSYONU NET PENALTI"
"Quaresma'nın pozisyonunda kale arkası çekimde önce acaba mı dediler? İlk anda ise net penaltı dendi. Ancak hakemin görüş açısından pozisyon net penaltı."
"BEŞİKTAŞ TAKIM GİBİ OYNAMIYOR"
"35. dakikadan itibaren rus ruletine dönen bir maç oldu. Bunun devam edeceğini düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde böyle oynamıyor Beşiktaş. Yani oradaki maçların yapısı çok farklı. Ligde farklı. Beşiktaş'ta yetenek var ama kopuk oynuyorlar ve takım gibi oynamıyorlar."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar