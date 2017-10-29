Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 10. haftasında ilk yarısı 1-1 biten Alatnayaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi.

Müsabakanın devre arasında Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"FABRİ ÇOK İYİ OYNADI"

"Taktik disiplini olmayan bir maç. İki takım da beraberliğe üzülecek. Çok iyi bir kaleci performansı vardı. Fabri! 2 önemli pozisyon kurtardı. Beşiktaş'ın da pozisyonları vardı. Özellikle Talisca'nın fırsatı netti."

"QUARESMA'NIN POZİSYONU NET PENALTI"

"Quaresma'nın pozisyonunda kale arkası çekimde önce acaba mı dediler? İlk anda ise net penaltı dendi. Ancak hakemin görüş açısından pozisyon net penaltı."

"BEŞİKTAŞ TAKIM GİBİ OYNAMIYOR"

"35. dakikadan itibaren rus ruletine dönen bir maç oldu. Bunun devam edeceğini düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde böyle oynamıyor Beşiktaş. Yani oradaki maçların yapısı çok farklı. Ligde farklı. Beşiktaş'ta yetenek var ama kopuk oynuyorlar ve takım gibi oynamıyorlar."

Kaynak: haberinburada