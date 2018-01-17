RIDVAN DİLMEN INSTAGRAM HESABINI KAPATTI
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sık sık paylaşımda bulunduğu Instagram hesabını kapattığını "Bugüne kadar takip edenlere teşekkür ederim." ifadeleriyle duyurdu.
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sık sık paylaşımda bulunduğu Instagram hesabını kapattığını açıkladı.
Sosyal medyadan duyuru yapan Dilmen, "Tüm takipçilerime, Instagram hesabımı bugüne kadar takip ettikleri için teşekkür ederim. Bugün itibariyle hesabımı kapatıyorum. Hepinize sağlıklar, sevgiler, saygılar sunarım. Rıdvan Dilmen." ifadelerini kullandı.
Dilmen, hesabını kapatma gerekçesini ise açıklamadı.
Kaynak: haberinburada
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