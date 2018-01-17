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Rıdvan Dilmen Instagram Hesabını Kapattı

RIDVAN DİLMEN INSTAGRAM HESABINI KAPATTI

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sık sık paylaşımda bulunduğu Instagram hesabını kapattığını "Bugüne kadar takip edenlere teşekkür ederim." ifadeleriyle duyurdu.

Tarih : 17 Ocak 2018, 20:20
Puan Ver : Rıdvan Dilmen Instagram Hesabını Kapattı(8/10)4

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sık sık paylaşımda bulunduğu Instagram hesabını kapattığını açıkladı.

Sosyal medyadan duyuru yapan Dilmen, "Tüm takipçilerime, Instagram hesabımı bugüne kadar takip ettikleri için teşekkür ederim. Bugün itibariyle hesabımı kapatıyorum. Hepinize sağlıklar, sevgiler, saygılar sunarım. Rıdvan Dilmen." ifadelerini kullandı.

Dilmen, hesabını kapatma gerekçesini ise açıklamadı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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