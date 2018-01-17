Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sık sık paylaşımda bulunduğu Instagram hesabını kapattığını açıkladı.

Sosyal medyadan duyuru yapan Dilmen, "Tüm takipçilerime, Instagram hesabımı bugüne kadar takip ettikleri için teşekkür ederim. Bugün itibariyle hesabımı kapatıyorum. Hepinize sağlıklar, sevgiler, saygılar sunarım. Rıdvan Dilmen." ifadelerini kullandı.

Dilmen, hesabını kapatma gerekçesini ise açıklamadı.

Kaynak: haberinburada