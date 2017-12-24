RIDVAN DİLMEN: FERNANDO DİREKT KIRMIZI GÖRMELİYDİ
Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da Galatasaray-Göztepe karşılaşmasını değerlendirdi. Dilmen, Fernando'nun direkt kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi.
Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da Galatasaray 3-1 yendiği Göztepe karşılaşmasını değerlendirdi.
"FATİH TERİM STADA GELEN TARAFTAR SAYISINI ARTIRDI"
Dilmen ilk yarının ardından şunları söyledi:
"Fatih Terim, çıkarabileceği maksimum kadroyla çıktı. Çok oynama yapması doğru değildi."
"Fatih Terim, stada gelen taraftar sayısını artırdı. Bugün maçı kazansa da kaybetse de teknik olarak yorum yapmak çok doğru olmayacaktır."
"Çok klas bir adam izliyorum: Tamer Tuna. Hakikaten müthşi bir olgunluk ve şık bir adam. Takımlarından dışlanan, yaşlı oyuncularla oynuyor. Böyle bir kadroyla bu kadar kısa zamanda büyük başarı. Alttan önemli bir teknik adam geliyor, onu görüyoruz."
"GALATASARAY TEKRAR BÜTÜNLEŞTİ"
"Maicon'un pozisyonunda son anda ayağının rakibinin ayağına değdiğini gördüm. Direkt kırmızı kart görmesi gereken Fernando'ydu açıkçası."
Dilmen, 90 dakikanın ardından şu yorumları yaptı:
"Fatih Terim'in gelmesi Galatasaray'ı tekrar bütünleştirdi. Herkeste bir heyecan yarattı."
"Oyunun genelinde Galatasaray maça hakimdi. Bazı antrenörler vardır, göreve gelir gelmez sil baştan yapar. Hoca öyle yapmadı."
"Sahanın en iyi oyuncusu Ndiaye'ydi. Fatih Terim'in vazgeçilmez oyuncusu olacak."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
- Türkiye 9 Ayda Haberleşmeye 37,5 Milyar Lira Harcadı
- 61 Milyon Liralık İkramiye Uzun Kuyruklar Oluşturdu
- Kerkük'ten Adana Ceyhan'a Uzanacak Petrol Boru Hattı İçin İhaleye Çıkılıyor
- Türkiye'de Bir İlki Başardılar! Salyangoz Yetiştirip, İhraç Edecekler
- Son Dakika! Başbakan Yıldırım: 2018 Yılında Kamuya 110 Bin Personel Alınacak!
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar