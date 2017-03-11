SABAH Gazetesi Yazarı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin 2-0 geriye düştüğü ve 3-2 kazandığı Aytemiz Alanyaspor maçını değerlendirdi. Dilmen ayrıca Advocaat'ın yerine takımın başına geçecek hocayı da açıkladı.



"2-0'DAN SONRA FENERBAHÇELİLER TV'Yİ KAPATMIŞTIR"



"Alt takımları çok etkiliyordu bu maç. 2-0 olduktan sonra Rize, Adana G.Antep teknik direktörü dahil eyvah falan demişlerdir. Fenerbahçeliler de 2-0 olduğunda belki televizyonu kapatmışlardır. Tyson başlayıp deviremediği zaman ısırıyordu. Fenerbahçe o kadar pres yaptı ki hücum takımı olduğu için iyi forvetleri var ancak kaç gol yediler. Açık ara birinciler... Takım ve bireysel savunmacıları iyi değil."



"FENERBAHÇE'NİN YENİ HOCASI AYKUT KOCAMAN..."







"Benim param var pulum var diyor. Büyük bir takım çalıştırmak istiyorum diyordu çalıştırdı. Emeklilik için 4 Haziran'a kadar idare edecek artık. Oyuncu grubu da mental olarak işlerini iyi yapıyorlar. Camiaya yakışmıyor, iyi oynamıyorlar tamam ama mücadele ediyorlar. Fenerbahçe'nin yeni hocası Aykut Kocaman olur..."







kaynak:sabah