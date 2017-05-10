

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki transfer gündemini değerlendirirken, geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmeler sonucu edindiği bilgileri aktardı. İşte Dilmen'in sözleri:



KRİTİK TARİH



"15 Mayıs'ta UEFA Başkanı ile yapılacak görüşme çok önemli. Dolayısıyla 15'inde Fenerbahçe'nin geleceği konuşulacak."



HEPSİ YABANCI DA OLABİLİR!



"Aziz Yıldırım 5 oyuncu alacağını söyledi. 4 ya da 5'i de yabancı olur, duruma göre. Görüşmeler yapılıyor."



HANGİ MEVKİLERE TRANSFER OLACAK?



"2 tane santrfor almayı düşünüyorlar. Mehmet Ekici zaten bitti. Bir tane de solak orta saha arıyorlar. Toplamda 5 oyuncu almak istiyorlar."



LENS KALMAYACAK!



"Lens'le ilgili konuşma olmadı. Ama benim gördüğüm Lens'le devam edileceğini düşünmüyorum. İyi ve kötü performansları ve maliyeti açısından."







kaynak:sabah