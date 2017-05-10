RIDVAN DİLMEN, FENERBAHÇE'DE TRANSFERİ AÇIKLADI!
Sabah Spor'un usta yazarlarından Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yayınlanan 'Futbolun Zirvesi' programında Levent Özçelik'in sorularını yanıtladı.
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki transfer gündemini değerlendirirken, geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmeler sonucu edindiği bilgileri aktardı. İşte Dilmen'in sözleri:
KRİTİK TARİH
"15 Mayıs'ta UEFA Başkanı ile yapılacak görüşme çok önemli. Dolayısıyla 15'inde Fenerbahçe'nin geleceği konuşulacak."
HEPSİ YABANCI DA OLABİLİR!
"Aziz Yıldırım 5 oyuncu alacağını söyledi. 4 ya da 5'i de yabancı olur, duruma göre. Görüşmeler yapılıyor."
HANGİ MEVKİLERE TRANSFER OLACAK?
"2 tane santrfor almayı düşünüyorlar. Mehmet Ekici zaten bitti. Bir tane de solak orta saha arıyorlar. Toplamda 5 oyuncu almak istiyorlar."
LENS KALMAYACAK!
"Lens'le ilgili konuşma olmadı. Ama benim gördüğüm Lens'le devam edileceğini düşünmüyorum. İyi ve kötü performansları ve maliyeti açısından."
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar