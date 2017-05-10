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rıdvan dilmen, fenerbahçe'de transferi açıkladı!

RIDVAN DİLMEN, FENERBAHÇE'DE TRANSFERİ AÇIKLADI!

Sabah Spor'un usta yazarlarından Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yayınlanan 'Futbolun Zirvesi' programında Levent Özçelik'in sorularını yanıtladı.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 10:42
Puan Ver : Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de Transferi Açıkladı!(10/10)10


Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki transfer gündemini değerlendirirken, geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmeler sonucu edindiği bilgileri aktardı. İşte Dilmen'in sözleri:



KRİTİK TARİH



"15 Mayıs'ta UEFA Başkanı ile yapılacak görüşme çok önemli. Dolayısıyla 15'inde Fenerbahçe'nin geleceği konuşulacak."



HEPSİ YABANCI DA OLABİLİR!



"Aziz Yıldırım 5 oyuncu alacağını söyledi. 4 ya da 5'i de yabancı olur, duruma göre. Görüşmeler yapılıyor."



HANGİ MEVKİLERE TRANSFER OLACAK?



"2 tane santrfor almayı düşünüyorlar. Mehmet Ekici zaten bitti. Bir tane de solak orta saha arıyorlar. Toplamda 5 oyuncu almak istiyorlar."



LENS KALMAYACAK!



"Lens'le ilgili konuşma olmadı. Ama benim gördüğüm Lens'le devam edileceğini düşünmüyorum. İyi ve kötü performansları ve maliyeti açısından."



 



kaynak:sabah








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