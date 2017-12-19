Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Igor Tudor'u gönderme ve seçim kararı almasını değerlendirdi.

TERİM'DEN "BEN G.SARAY'A OYLAMAYLA GELECEK BİR TEKNİK DİREKTÖR DEĞİLİM" AÇIKLAMASI BEKLERDİM

Dilmen Fatih Terim'in yönetim içindeki bir oylamayla göreve gelecek bir kişi olmadığını ve Terim'in de bu şekilde düşündüğünü söyledi ve şunları söyledi:

Fatih Terim'den bu dakikaya kadar "Ben Galatasaray'a oylamayla gelecek bir teknik direktör değilim" açıklaması beklerdim ve hala da bekliyorum. Pazar sabahı gündeminde seçim olmayan bir kulübün Pazartesi bu kararı almasında Fatih Terim isminin etkisi vardır. Mutlaka bir açıklama bekliyorum Fatih Terim'den.

Kaynak: haberinburada