RIDVAN DİLMEN: FATİH TERİM GELMELİDİR
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Dilmen, Galatasaray'ın başına Fatih Terim'in gelmesi gerektiğini söyledi.
Eski futbolcu ve ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen TRT Spor'da Süper Lig'de yaşanan son olaylara ilişikin çarpıcı yorumlarda bulundu.
İşte Dilmen'in değerlendirmeleri:
"Ben başka bir kulübün geleneğinden geldiğim için Galatasaray'ı yorumlarken dikkatli olmak zorundayım. Bende gözlemlerim ve tecrübelerimle yorum yapacağım."
"Dursun Özbek, kongre kararı alıyor ama bir yandanda kimse aday olmasın istiyor. Açıklamalarına baktığınızda bunu görebiliyorsunuz. Fenerbahçe'de ise Ali Koç 1 yıl önceden açıkladı, Fener şampiyon olsun olmasın adayım dedi."
"GALATASARAY HAFTA SONU KAZANSAYDI BU KADAR ALINMAYACAKTI"
"Büyük kulüpler anlık kararlarla yönetilmez, Galatasaray hafta sonu kazansaydı bu karar alınmayacaktı."
"Galatasaray, yönetiminde Fatih Terim gelirse bırakırım diyen 3 yönetici var. Bunu demek ne kadar doğru? Ve buna karşılık Dursun Özbek'in kongre kararı alması nasıl görülmeli?"
Dursun Özbek, adaylığını açıklar açıklamaz teknik direktörünü açıklamak zorundadır. Bu takım devre arası kampını ve transferleri yeni teknik direktöre yaptırmak zorundadır.
"Eğer Galatasaray şampiyonluk yarışının dışında kalırsa Dursun Özbek çok büyük zarar görür."
"Fatih Terim, çalışmadığı zaman hep Galatasaray'a yakıştırıldı bu geçmişte de böyle olmuştu. Oyuncular son maçlarda konsantrasyonunu kaybettiler. Muslera kornere geliyor ve paslaşarak kullanıyorlar. Bunun anlamı olmalı oyuncular konsantre değillerdi."
"AZİZ YILDIRIM PANİK YAPMADI"
"Aykut Kocaman, bırakma noktasına gelmişti ve kısa bir sürede 40 gün içinde toparlandı ve yarışın içine girdi. Aziz Yıldırım panik yapmadı ve Aykut Kocaman ile beraber toparladı."
"Galatasaray ise böyle yapamadı, kaldıki Tudor'un yeterli bir hoca olduğunu düşünmüyorum. Tudor hiçbir zaman futbolcular için sağlam bir konumda görülmedi."
"Ben Fatih Terim'in yerinde olsam, çalıştıracağım veya çalıştırmayacağım diye bir açıklama yaparım. Net olurum ve kulübümün zarar gelmesine izin vermem."
"Galatasaray'ın kaderi 20 Ocak'ta gelecek antrenöre bırakılamaz, Dursun Özbek'in 3 kişi istemedi diye kızıp kongre kararı olmasını doğru bulmuyorum."
"FATİH TERİM GELMELİDİR"
"Bu kongrenin sebebi Fatih Terim'dir ve Fatih Terim Galatasaray'ın başına gelmelidir."
Koskoca Galatasaray gibi büyük bir kulüp bazı kişilerin kaprisleri yüzünden ötelenemez. Dursun Özbek, kısa bir süre içinde hocayı açıklamak zorunda. 3 yöneticinin 1905'te kurulmuş bir kulüpte kaos çıkarmaya hakkı yok.
"Basın Aykut Kocaman'ı yerlebir etti tıpkı Tudor'da olduğu gibi ve Aziz Yıldırım risk aldı ve kazandı. Oyun oynanırken hoca değiştiriyorlar, sosyal medya kulüpleri yönetiyor. "
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş, Demba Ba İle 2.5 Yıllık Anlaşma İmzalamaya Hazırlanıyor
- Türkiye Kupasında Final Oynayan Takım, Amatör Kümenin Yolunu Tuttu
- Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
- Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
- Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar