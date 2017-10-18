Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Monaco galibiyetini değerlendirdi.

Beşiktaş'a övgüler yağdıran Rıdvan Dilmen'in sözleri şu şekilde;

"BEŞİKTAŞ'IN YAPTIĞI DEVRİMDİR"

"Türkiye, Beşiktaş ile ne kadar gurur duysa azdır. Beşiktaş artık Porto, Napoli, Inter seviyesine geldi. Beşiktaş belki hiçbir zaman bir Barcelona olamayacak ama artık Liverpool gibi takımların seviyesine geldi. Çok şükür buraya geldik. Şenol Güneş'e, Beşiktaş'a helal olsun. Sadece 3'te 3 yaptığı için demiyorum. Şimdi artık Beşiktaş daha 3. maçta diğer grubun 1. mi yoksa 2. simi ile karşılaşacağım, bunların hesaplarını yapıyor. Bu gurur kaynağıdır."

"NE KADAR GURUR DUYSAK AZ"

"Beşiktaş artık o kültürüyle buraya girdi. 90. dakikada Quaresma hala gidiyor, arıyor. Artık vay be Monaco'yu yendi demiyorum. Rahat bir maç aldı Beşiktaş. Gerçekten bu seviyeye erişen bir Beşiktaş'la ne kadar gurur duysak azdır."

"AVRUPA BEŞİKTAŞ'A SAYGI DUYUYOR"

"Beşiktaş bütün Avrupa'nın saygı duyacağı bir takım ve tüm Beşiktaşlıların gurur duyacağı bir takım oldu. Maçlar kazanılır, yener, yenilirsin. 2 yıldır Beşiktaş takımı her yerde, herkesi yenebilirim diyor. Bugün kuralda eyvah demiyoruz.

"BEŞİKTAŞ'I GÖRENLER EYVAH DİYOR"

Zaten çantada keklik hiçbir takım yok ama Beşiktaş'ı görenler eyvah diyor. Monaco, Porto deplasmanlarında 15 dakikada rakip yarı alanda oynuyorsunuz, son hücumu Caner yapacak ve önde olacaksınız. Eskiden rakipler son 5 dakikada 5 korner atıyordu."

Kaynak: haberinburada