RIDVAN DİLMEN DÜN GECE MEST OLDU: TAKIMI GÖREN, EYVAH DİYOR
Şampiyonlar Liginde temsilcimiz Beşiktaş'ın Monaco'yu 2-1 yenmesi, Rıdvan Dilmen'i mest etti. Ünlü yorumcu, "Beşiktaş'ı görenler 'eyvah' diyor." ifadelerini kullandı.
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Monaco galibiyetini değerlendirdi.
Beşiktaş'a övgüler yağdıran Rıdvan Dilmen'in sözleri şu şekilde;
"BEŞİKTAŞ'IN YAPTIĞI DEVRİMDİR"
"Türkiye, Beşiktaş ile ne kadar gurur duysa azdır. Beşiktaş artık Porto, Napoli, Inter seviyesine geldi. Beşiktaş belki hiçbir zaman bir Barcelona olamayacak ama artık Liverpool gibi takımların seviyesine geldi. Çok şükür buraya geldik. Şenol Güneş'e, Beşiktaş'a helal olsun. Sadece 3'te 3 yaptığı için demiyorum. Şimdi artık Beşiktaş daha 3. maçta diğer grubun 1. mi yoksa 2. simi ile karşılaşacağım, bunların hesaplarını yapıyor. Bu gurur kaynağıdır."
"NE KADAR GURUR DUYSAK AZ"
"Beşiktaş artık o kültürüyle buraya girdi. 90. dakikada Quaresma hala gidiyor, arıyor. Artık vay be Monaco'yu yendi demiyorum. Rahat bir maç aldı Beşiktaş. Gerçekten bu seviyeye erişen bir Beşiktaş'la ne kadar gurur duysak azdır."
"AVRUPA BEŞİKTAŞ'A SAYGI DUYUYOR"
"Beşiktaş bütün Avrupa'nın saygı duyacağı bir takım ve tüm Beşiktaşlıların gurur duyacağı bir takım oldu. Maçlar kazanılır, yener, yenilirsin. 2 yıldır Beşiktaş takımı her yerde, herkesi yenebilirim diyor. Bugün kuralda eyvah demiyoruz.
"BEŞİKTAŞ'I GÖRENLER EYVAH DİYOR"
Zaten çantada keklik hiçbir takım yok ama Beşiktaş'ı görenler eyvah diyor. Monaco, Porto deplasmanlarında 15 dakikada rakip yarı alanda oynuyorsunuz, son hücumu Caner yapacak ve önde olacaksınız. Eskiden rakipler son 5 dakikada 5 korner atıyordu."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 7 İşçinin Öldüğü Maden Faciasına Soruşturma! Firma Sahibi Gözaltında
- Ösym Başkanı Duyurdu: 15 Dakika Kuralı Kalktı, Sınav Ücretleri Düşürüldü
- Mit Ve Polis Başında! Mersin'deki Esrarengiz Kazıdan İlk Görüntüler
- Haşdi Şabi Ve Peşmerge Arasında Musul Barajı Sınırında Çatışma
- Kürtler Kerkük'e Dönmeye Başladı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Tecrübemizin Karşılığını Aldık
- Trabzonspor, Rıza Çalımbay İle 1.5 Yıllık Anlaşmaya Vardı
- Murat Ülker, Newcastle United'ı Satın Alacağı Yönündeki Haberleri Yalanladı
- Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'in Cezasının Silinmesine Sert Çıktı
- Beşiktaşlı Taraftarlardan Yönetime Monaco Tepkisi
DÜNYA HABERLERİ
- Şaşkın Milyoner! Köşeyi Döndüğünü Bir Sene Sonra Fark Etti!
- Abd'li Komutan: Kuzey Kore Konusunda Akla Hayale Gelmeyenleri Hayal Etmemiz Gerek
- Öldürülen Maltalı Araştırmacı Gazetecinin Oğlu 'mafya Devletini' Suçladı!
- Cani Koca, Kendisini Terk Eden Hamile Eşini, Markette Öldürdü!
- Aracının Üzerine Vinç Düşen Çinli, Sapasağlam Çıkarak Herkesi Şaşırttı
Bu Haberle İlgili Yorumlar